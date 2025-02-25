Tuyển Lập trình viên Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Microtec Vietnam CO., LTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 194 Tran Quang Khai, Hoan Kiem, Hanoi
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trao đổi với khách hàng & nhóm dự án để hiểu yêu cầu & lên kế hoạch phát triển.
- Nghiên cứu tài liệu, phát triển ứng dụng & đóng góp ý tưởng để tối ưu hệ thống.
- Viết code, kiểm thử & cập nhật tài liệu sau mỗi giai đoạn phát triển.
- Tìm hiểu công nghệ mới, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất.
- Có cơ hội dẫn dắt dự án/module của riêng mình trong tương lai.
- Trải nghiệm toàn bộ quy trình phát triển & triển khai phần mềm để khám phá thế mạnh của bản thân.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Hơn 2 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm sử dụng .NET
- Chuyên gia về C#, .NET, ASP.NET Core, MVC, Web API, Entity Framework Core và SQL Server/Postgres
- Có kinh nghiệm phân tích thiết kế phần mềm và kiến trúc ứng dụng.
- Có kinh nghiệm về DB SQL Server, Postgres, store procedure, function.
- Kiến thức vững chắc về bảo mật và tối ưu hóa hiệu suất phần mềm
- Kiến thức tốt về phát triển front-end, responsive UI
Tại Microtec Vietnam CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Microtec Vietnam CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
