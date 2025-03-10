Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 15 Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho Web Application.

- Thực hiện việc tìm hiểu và phân tích yêu cầu để tạo ra test cases.

- Thực thi kiểm thử chức năng dựa vào test cases đã tạo.

- Thực hiện việc mô tả bug khi phát sinh.

- Cách tiến hành công việc sau khi vào công ty:

+ Hai tháng đầu sau khi vào làm sẽ là thời gian để nghiên cứu cách tiến hành công việc và tìm hiểu nghiệp vụ của Package.

+ Chúng tôi sẽ hướng dẫn và tập huấn cho ý thức chất lượng, team work cần thiết cho công việc nhóm.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đối với Thực tập sinh là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đợi nhận bằng

- Thực tập sinh cần cung cấp bảng điểm tại trường đang theo học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động.

- Được training các kiến thức, kỹ năng và cọ sát với các dự án thực tế.

- Được tham gia các hoạt động Teambuilding của Công ty.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập cho những bạn có năng lực tốt.

- Xét tăng lương 1 năm 2 lần

- Tổ Chức Tiệc sinh nhật cho nhân viên

- Và các hoạt động thể thao : soccer , v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

