Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 15 Tố Hữu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 1 Triệu
- Kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho Web Application.
- Thực hiện việc tìm hiểu và phân tích yêu cầu để tạo ra test cases.
- Thực thi kiểm thử chức năng dựa vào test cases đã tạo.
- Thực hiện việc mô tả bug khi phát sinh.
- Cách tiến hành công việc sau khi vào công ty:
+ Hai tháng đầu sau khi vào làm sẽ là thời gian để nghiên cứu cách tiến hành công việc và tìm hiểu nghiệp vụ của Package.
+ Chúng tôi sẽ hướng dẫn và tập huấn cho ý thức chất lượng, team work cần thiết cho công việc nhóm.
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đối với Thực tập sinh là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đợi nhận bằng
- Thực tập sinh cần cung cấp bảng điểm tại trường đang theo học.
- Thực tập sinh cần cung cấp bảng điểm tại trường đang theo học.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường năng động.
- Được training các kiến thức, kỹ năng và cọ sát với các dự án thực tế.
- Được tham gia các hoạt động Teambuilding của Công ty.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập cho những bạn có năng lực tốt.
- Xét tăng lương 1 năm 2 lần
- Tổ Chức Tiệc sinh nhật cho nhân viên
- Và các hoạt động thể thao : soccer , v.v
- Được training các kiến thức, kỹ năng và cọ sát với các dự án thực tế.
- Được tham gia các hoạt động Teambuilding của Công ty.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập cho những bạn có năng lực tốt.
- Xét tăng lương 1 năm 2 lần
- Tổ Chức Tiệc sinh nhật cho nhân viên
- Và các hoạt động thể thao : soccer , v.v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI