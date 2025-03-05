Tuyển Lập trình viên CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CENNEXT
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Triển khai và nâng cấp hệ thống máy tính, mạng.
- Sửa chữa, khắc phục sự cố trong hệ thống máy tính của công ty (Helpdesk – Công việc chính)
- Thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận và sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 8.000.000đ), thử việc 2 tháng hưởng 85%.
-Đã tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hoặc có liên quan.
-Thưởng tháng lương 13, thưởng thành tích Best Member, xét tăng lương định kỳ hàng năm
-Hỗ trợ gửi xe và dán vé xe buýt, ...
-Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
-Được huấn luyện, đào tạo các nghiệp vụ liên quan công việc.
-Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động của Nhà nước.
-Tham gia các câu lạc bộ được hỗ trợ kinh phí từ công đoàn như: Yoga, cầu lông...và còn nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác.
Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì
-Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc công nghệ máy tính.
-Hiểu biết về các thiết bị vật lý trong hệ thống mạng.
-Hiểu biết về môi trường Microsoft Windows (Windows Server, Windows workstations ...). hoặc môi trường Linux (Centos, Ubuntu server).
-Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA.
-Biết tiếng Anh là một lợi thế lớn.
-Chịu khó học tập, nỗ lực, kiên trì và linh hoạt trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
