Tuyển Lập trình viên CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Triển khai và nâng cấp hệ thống máy tính, mạng.

- Sửa chữa, khắc phục sự cố trong hệ thống máy tính của công ty (Helpdesk – Công việc chính)

- Thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận và sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 8.000.000đ), thử việc 2 tháng hưởng 85%.

-Đã tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hoặc có liên quan.

-Thưởng tháng lương 13, thưởng thành tích Best Member, xét tăng lương định kỳ hàng năm

-Hỗ trợ gửi xe và dán vé xe buýt, ...

-Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

-Được huấn luyện, đào tạo các nghiệp vụ liên quan công việc.

-Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động của Nhà nước.

-Tham gia các câu lạc bộ được hỗ trợ kinh phí từ công đoàn như: Yoga, cầu lông...và còn nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc công nghệ máy tính.

-Hiểu biết về các thiết bị vật lý trong hệ thống mạng.

-Hiểu biết về môi trường Microsoft Windows (Windows Server, Windows workstations ...). hoặc môi trường Linux (Centos, Ubuntu server).

-Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA.

-Biết tiếng Anh là một lợi thế lớn.

-Chịu khó học tập, nỗ lực, kiên trì và linh hoạt trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin