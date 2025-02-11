Tuyển Luật sư Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Luật sư Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG

Luật sư

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P2001, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn đầu tư nước ngoài, lập và nộp hồ sơ dự án FDI và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
Nộp hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, văn bản tố tụng và các văn bản liên quan đến công việc được giao;
Tham gia tố tụng, đại diện khách hàng giải quyết vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hình sự, hành chính tại Tòa án, Trung tâm trọng tài thương mại;
Đại diện khách hàng ngoài tố tụng;
Tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng của Công ty;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ, độ tuổi Từ 25 trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 2 năm;
Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc;
Có khả năng lập kế hoạch, đưa ra hướng xử lý và các giải pháp thực hiện công việc;
Có khả năng đi công tác tại các tỉnh, thành phố theo nhu cầu công việc;
Cẩn thận, kỹ tính trong công việc, nhạy bén, tư duy pháp lý tốt;
Chủ động, sáng tạo trong xử lý công việc;
Có khả năng soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh và giao tiếp tiếng Anh thông thường;
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Theo thỏa thuận.
Thưởng: Theo năng lực bản thân và kết quả xử lý công việc.
Các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT... theo quy định pháp luật.
Được đào tạo các kỹ năng để trở thành luật sư, nhà tư vấn luật chuyên nghiệp.
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn VLG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P2001, Tầng 20, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

