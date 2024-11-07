Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ladeco 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia các dự án về mảng Ecommerce

Tham gia vào quy trình phát triển dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm của dự án.

Đọc hiểu, phân tích các tài liệu đặc tả, tài liệu yêu cầu của hệ thống.

Thiết kế test case, checklist, chuẩn bị dữ liệu và môi trường kiểm thử.

Thực thi kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, log bug và theo dõi việc xử lý bug.

Báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi golive.

Hỗ trợ các bộ phận khác/khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm test web từ 1 năm

Có trách nhiệm trong công việc, nhanh nhẹn, nhiệt tình

Khả năng phân tích yêu cầu, tư duy logic tốt

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT

Nắm vững quy trình phát triển phần mềm Agile Scrum.

Có kiến thức về quy trình kiểm thử và các phương pháp kiểm thử

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Postman để test API

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng: 10 - 15tr gross + phụ cấp

Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care

Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phầm mềm ...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

