Tuyển Market Research Chubb Life Vietnam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 800 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Chubb Life Vietnam
- Vĩnh Phúc: Tầng 3, Tòa nhà Đức Thịnh, Số 34 Lô S3,Đường Trần Phú, Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, P. Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 800 - 1 USD
Định nghĩa Bộ phận, chức năng của phòng ban: Bộ phận huấn luyện và phát triển kinh doanh phụ trách việc lập, phát triển & tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện kinh doanh và các hoạt động phát triển cho đội ngũ.
Định nghĩa Bộ phận, chức năng của phòng ban
Mục tiêu tổng quan vị trí: Huấn luyện các khóa đào tạo cấp code đại lý mới và các lớp chuyên đề kỹ năng, tổ chức các hoạt động tăng EHC/Tuyển Dụng
Mục tiêu tổng quan vị trí
Vai trò và nhiệm vụ:
Phát triển về cả chất và lượng của đội ngũ kinh doanh:
- Huấn luyện các khóa đào tạo cho đại diện kinh doanh về kiến thức lẫn kỹ năng, duy trì việc mở lớp đều đặn theo kế hoạch.
- Chuẩn bị, tổ chức và làm báo cáo hoạt động đào tạo theo kế hoạch đào tạo của bộ phận Huấn luyện kinh doanh của từng Văn phòng Kinh doanh.
Hỗ trợ các hoạt động tại Văn phòng kinh doanh:
- Hỗ trợ tổ chức các hội thảo khách hàng, hội thảo tuyển dụng, các buổi huấn luyện chuyên đề, events
- Tham gia các buổi huấn luyện sản phẩm mới
- Phát triển kỹ năng giảng dạy
- Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và các đồng nghiệp để có những bài giảng thực tế khi đứng lớp cũng như quản lý lớp học
Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chubb Life Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chubb Life Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI