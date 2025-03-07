Tuyển Market Research Chubb Life Vietnam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 800 - 1 USD

Định nghĩa Bộ phận, chức năng của phòng ban: Bộ phận huấn luyện và phát triển kinh doanh phụ trách việc lập, phát triển & tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện kinh doanh và các hoạt động phát triển cho đội ngũ.

Định nghĩa Bộ phận, chức năng của phòng ban

Mục tiêu tổng quan vị trí: Huấn luyện các khóa đào tạo cấp code đại lý mới và các lớp chuyên đề kỹ năng, tổ chức các hoạt động tăng EHC/Tuyển Dụng

Mục tiêu tổng quan vị trí

Vai trò và nhiệm vụ:

Phát triển về cả chất và lượng của đội ngũ kinh doanh:

- Huấn luyện các khóa đào tạo cho đại diện kinh doanh về kiến thức lẫn kỹ năng, duy trì việc mở lớp đều đặn theo kế hoạch.

- Chuẩn bị, tổ chức và làm báo cáo hoạt động đào tạo theo kế hoạch đào tạo của bộ phận Huấn luyện kinh doanh của từng Văn phòng Kinh doanh.

Hỗ trợ các hoạt động tại Văn phòng kinh doanh:

- Hỗ trợ tổ chức các hội thảo khách hàng, hội thảo tuyển dụng, các buổi huấn luyện chuyên đề, events

- Tham gia các buổi huấn luyện sản phẩm mới

- Phát triển kỹ năng giảng dạy

- Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và các đồng nghiệp để có những bài giảng thực tế khi đứng lớp cũng như quản lý lớp học