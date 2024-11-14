Tuyển Brand Marketing Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Roles & Responsibility/Vai trò & Trách nhiệm:

- Chuẩn bị kế hoạch launching sản phẩm mới theo từng category theo sát timeline kế hoạch launching. Theo dõi số liệu bán hàng

- Thực hiện kế hoạch marketing cho các season lớn trong năm. Tổ chức showcase, training sản phẩm và các chương tình khuyến mãi cho quản lý. Kiểm tra các vấn đề phát sinh, phối hợp cùng các phòng ban khác đưa phương án khắc phục. Tổng hợp chi phí, hàng tồn, phân tích điểm mạnh/yếu, kết quả bán hàng, làm báo cáo cuối season

- Lên kế hoạch LAM, tìm kiếm phương án tăng doanh thu, thực hiện và báo cáo kết quả

- Làm việc với các partner (Momo, Vnpay, Grap, Shopee...) để triển khai các chương trình Marketing hợp tác

- Quản lý vận hành các kênh bán hàng O2O: On site cửa hàng mới, Update thông tin/hình ảnh/giá sản phẩm, banner hiển thị trên các ứng dụng. Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi trên O2O. Thay đổi và cập nhật lại menu 6 tháng/1 lần

- Quản lý giá bán sản phẩm, thực hiện tăng giá sản phẩm định kỳ hoặc theo yêu cầu của BOD

- Quản lý SKU và quản lý doanh thu thông qua sản phẩm IN & OUT (trao đổi với Sale, CK, MKT HCM)

- Kiểm tra lượng tồn hàng packing / material, quản lý cost (quản lý bán hàng) và đưa phương án xử lý

- Thiết kế các POSM 2D đơn giản

- Quản lý POSM, vật dụng hỗ trợ trưng bày tại cửa hàng, quà tặng: Kiểm tra trưng bày, hướng dẫn và điều chỉnh

- Tìm kiếm nhà cung cấp liên quan đến hoạt động MKT, thỏa thuận giá cả, chất lượng hàng hóa, đối chiếu công nợ, nghiệm thu và thanh toán

- Chuẩn bị kế hoạch khai trương, các hoạt động trang trí đặc biệt cho cửa hàng mới tại Hà Nội và Hải Phòng

- Thực hiện các thủ tục xin phép chạy chương trình khuyến mãi (nếu cần)

- Nghiên cứu thị trường, theo dõi tình hình thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

- Hỗ trợ các hoạt động bán hàng B2B: lên mock up sản phẩm, đặt hàng.