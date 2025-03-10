Tuyển Marketing Director Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 31 - 32 Lô 2 Khu Đô Thị Yên Hòa (ngõ 2 Trần Kim Xuyến ...), Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

- Lên kế hoạch, thực hiện và điều phối các hoạt động truyền thông của công ty

- Hoạch định và xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu - kế hoạch truyền thông marketing các thương hiệu Hệ thống như IELTS Fighter/Anh ngữ Ms Hoa/Ms Hoa Junior) đảm bảo kế hoạch tài chính (doanh thu-chi phí-data marketing online-offline) và sức khỏe thương hiệu các nhãn phụ trách.

- Trực tiếp quản lý team Truyền thông, Digital, Content, Video, Thiết kế

- Lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra đánh giá hiệu quả các kênh Marketing truyền thông của Công ty. (Công ty đã có hệ thống ERP – CRM để quản lý, đánh giá hiệu quả nguồn data, doanh thu theo các nguồn...)

- Nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường, thông tin về dịch vụ, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh và tham mưu cho khối phòng ban liên quan để cải tiến sản phẩm, tối ưu kế hoạch marketing...

- Xây dựng và quản lý việc nhận diện thương hiệu, phối hợp các phòng ban liên quan đẩy mạnh truyền thông nội bộ và ngăn ngừa khủng hoảng thương hiệu của Công ty.

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban Marketing, phân công công việc và kiểm soát hiệu quả, tổ chức đào tạo, định hướng phát triển đối với nhân viên thuộc phòng.

- Hoạch định và xây dựng chiến lược hoạt động marketing offline: Phối hợp với Leader trade để triển khai mở rộng các hoạt động nhận diện hình ảnh offline và gia tăng hiệu quả kênh Trade marketing.

- Phối hợp khối điểm trường Region Director, Area Director, Center Manager nắm bắt tình hình chất lượng data điều chỉnh cho phù hợp.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành có liên quan Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh,...

- Kinh nghiệm 3-5 năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực

giáo dục, y tế, mỹ phẩm, dịch vụ theo mô hình B2C ...

- Độ tuổi sinh năm từ 1990 – 1996.

- Am hiểu sâu sắc về Branding, Marketing, Quảng cáo ...nắm bắt nhanh hạy các xu hướng và thị

trường, thị hiếu của khách hàng trên nền tảng social.

- Hiểu, biết và có khả năng sử dụng các kênh quảng cáo như Google ads, Facebook ads, Zalo ads ...

và các công cụ marketing như Google analytic, SEO web, cách xây dựng cộng đồng ...

- Khả năng xây dựng lập kế hoạch chiến lược MKT nhiều khía cạnh, thực thi, giám sát chương trình marketing

- Linh hoạt khéo léo trong cách giải quyết, xử lý vấn đề.

- Chính trực, thẳng thắn, quyết liệt, dám nghĩ dám làm.

- Khả năng chịu áp lực tốt, sẵn sáng với cường độ làm việc cao

Tại Anh Ngữ Ms Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 50 – 70 triệu/tháng (Lương cứng từ 35-45 triệu/tháng, phụ cấp, thưởng tháng tháng-quý-năm...) đảm bảo thu nhập mức 600 – 800 triệu năm, có thể thỏa thuận theo năng lực;

- Làm việc trong môi trường Marketing thực chiến, năng động, sáng tạo, đa nền tảng, với hơn 100+

nhân sự ban Marketing, sở hữu các hệ thống kênh fanpage/youtube/tiktok/group triệu follows – Ban

Marketing Imap được đánh giá là đơn vị hoạt động hiệu quả, tối ưu nhất trong lĩnh vực giáo dục;

- Được học tiếng Anh miễn phí, đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm; Chính sách ưu đãi học phí

cho con, người thân từ 50-100%

- Du lịch hàng năm cùng Công ty, tham gia teambuilding, các hoạt động ngoại khóa cùng đại gia

đình IMAP;

- Trực tiếp làm việc với Tổng giám đốc phụ trách Marketing với hơn 10 năm kinh nghiệm thực chiến;

- Các chế độ khác: Theo Luật Lao động, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính, quy chế đào tạo của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anh Ngữ Ms Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin