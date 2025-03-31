Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Tokyo Consulting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại Công Ty TNHH Tokyo Consulting
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 600 - 800 USD
職務内容
1. New Client Acquisition:
o Conduct outreach (via phone, email), arrange meetings, prepare quotes, submit approval requests to the headquarters, and provide follow-up support to potential clients.
1. 新規営業：
アポどり（電話、メール）、面談、見積もりの作成、本社への承認申請、顧客のフォローアップ
2. Existing Client Support:
o Manage client communication through email and in-person meetings.
o Collaborate with the company\'s specialized teams to discuss technical queries and provide appropriate advice to clients.
2. 現顧客対応：
メール対応、面談対応
専門的な質問について会社の専門チームと議論を行いクライアントへ
適切なアドバイスを行う
3. Process Standardization, Improvement, and Productivity Enhancement:
o Work with the team to make specialized tasks more accessible for all, and further enhance the quality and speed of operations.
3.業務の標準化、改善、生産性向上
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
