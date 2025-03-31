Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Tokyo Consulting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Tokyo Consulting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD

Công Ty TNHH Tokyo Consulting
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Marketing Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 600 - 800 USD

職務内容
1. New Client Acquisition:
o Conduct outreach (via phone, email), arrange meetings, prepare quotes, submit approval requests to the headquarters, and provide follow-up support to potential clients.
1. 新規営業：
アポどり（電話、メール）、面談、見積もりの作成、本社への承認申請、顧客のフォローアップ
2. Existing Client Support:
o Manage client communication through email and in-person meetings.
o Collaborate with the company\'s specialized teams to discuss technical queries and provide appropriate advice to clients.
2. 現顧客対応：
メール対応、面談対応
専門的な質問について会社の専門チームと議論を行いクライアントへ
適切なアドバイスを行う
3. Process Standardization, Improvement, and Productivity Enhancement:
o Work with the team to make specialized tasks more accessible for all, and further enhance the quality and speed of operations.
3.業務の標準化、改善、生産性向上

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Tokyo Consulting Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Công Ty TNHH Tokyo Consulting

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội / 111D Lý Chính Thắng, Quận 3, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

