Tuyển Marketing thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Gọi điện thoại đặt lịch hẹn khách hàng đến tham dự sự kiện theo Data công ty cung cấp
- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách
- Nhắc nhở khách về thời gian diễn ra sự kiện trước thời gian bắt đầu sự kiện. Hướng dẫn khách về địa điểm, vị trí thang máy sao cho thuận tiện cho khách hàng đến được địa điểm diễn ra sự kiện
- Báo cáo lại danh sách khách hàng sẽ đến tham dự sự kiện cho quản lý

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18 trở lên, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
- Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, giọng nói dễ nghe
- Trung thực, cầu tiến, có tinh thần phấn đấu trong công việc, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao.
- Có kinh nghiệm Telesale trong các ngành : Chứng Khoán, Bảo Hiểm, BDS là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000 VND + hoa hồng theo doanh số + hot bonus hàng tháng
- Được hướng dẫn bởi leader có nhiều bằng cấp và kinh nghiệm thực chiến trong nghề.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, phát triển bản thân, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho Công việc
- Team building / company trip định kỳ mỗi quý tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao toàn quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 314-3, ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

