Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY
- Hà Nội: Biệt thự Sao Biển 23
- 173 KĐT Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quay phim, chụp ảnh, thiết kế và sản xuất hậu kỳ, dựng phim (âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo …) cho các clip truyền thông, video ngắn, video tuyển dụng các tuyết bài nội bộ.
Xây dựng kho lưu trữ video các nội dung liên quan tới hoạt động của công ty.
Hỗ trợ các công việc liên quan đến event theo sự điều phối của cấp trên trực tiếp.
Chịu trách nhiệm quản lý công cụ tác nghiệp của phòng Marketing: Máy quay, pin, máy chụp hình,...
Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của Giám đốc Marketing
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các công cụ thiết kế hình ảnh, dựng phim, MS Office Cơ bản.
Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ công việc như: máy ảnh, máy quay, flycam
Tính thẩm mỹ cao, tỉ mỉ, chi tiết
Nhiệt tình, hòa đồng, cầu tiến trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm, trung thực, biết lắng nghe, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản chính thức: 15.000.000 - 20.000.000 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực, thử việc trong 2 tháng, hưởng 85%
Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13.
Công ty cung cấp toàn bộ trang thiết bị làm việc: bao gồm: PC, Máy ảnh, Máy quay, Flycam, Tripod,...
Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng, chuyên môn
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành.
Được hưởng chế độ BHXH và phúc lợi xã hội khác theo đúng quy định của pháp luật
Chương trình Teambuilding, du lịch: 02 lần/năm: 01 lần trong nước, 01 lần nước ngoài
