Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK
- Hà Nội:
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm Mobile Apps trên nền tảng Flutter.
Phối hợp chặt chẽ với Team Product (Product Owner, BA, Designer) đảm bảo xây dựng sản phẩm đúng theo yêu cầu và thiết kế.
Đóng góp ý tưởng, cải tiến liên tục cho sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và trải nghiệm người dùng
Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm Mobile Apps trên nền tảng Flutter.
Phối hợp chặt chẽ với Team Product (Product Owner, BA, Designer) đảm bảo xây dựng sản phẩm đúng theo yêu cầu và thiết kế.
Đóng góp ý tưởng, cải tiến liên tục cho sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và trải nghiệm người dùng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động bằng Flutter.
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Native Android (Kotlin) hoặc iOS (Swift)
Có kiến thức tốt về Dart và các thư viện Flutter.
Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, UI/UX.
Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API.
Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh hoạt
Các hoạt động team building
Được train nhiều kiến thức IT
Môi trường; năng động, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kiến thức
Công ty start up: nhiều cơ hội phát triển
12 ngày phép/ 1 năm
BHXH, BHTN theo luật nhà nước
Các chính sách phúc lợi riêng dành cho nhân viên (trao đổi khi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI