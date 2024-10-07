Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất của các sản phẩm Mobile Apps trên nền tảng Flutter. Phối hợp chặt chẽ với Team Product (Product Owner, BA, Designer) đảm bảo xây dựng sản phẩm đúng theo yêu cầu và thiết kế. Đóng góp ý tưởng, cải tiến liên tục cho sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và trải nghiệm người dùng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động bằng Flutter. Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng Native Android (Kotlin) hoặc iOS (Swift) Có kiến thức tốt về Dart và các thư viện Flutter. Có kiến thức tốt về OOP, Data Structures, Algorithm, UI/UX. Có kinh nghiệm làm việc với backend Restful API. Kỹ năng phân tích tình huống và xử lý vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt Các hoạt động team building Được train nhiều kiến thức IT Môi trường; năng động, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kiến thức Công ty start up: nhiều cơ hội phát triển 12 ngày phép/ 1 năm BHXH, BHTN theo luật nhà nước Các chính sách phúc lợi riêng dành cho nhân viên (trao đổi khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK

