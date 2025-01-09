Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì ứng dụng di động trên nền tảng Android, iOS, hoặc Flutter.

Tham gia vào quy trình thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng.

Xây dựng các tính năng mới và cải tiến hiệu suất của ứng dụng.

Đảm bảo mã nguồn được bảo trì và tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình.

Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm phát triển để đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của sản phẩm.

Thực hiện kiểm thử và sửa lỗi để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Android/iOS hoặc có kinh nghiệm với Flutter.

Thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Java/Kotlin (cho Android), Swift (cho iOS), Dart (cho Flutter).

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ và frameworks phát triển ứng dụng như Android Studio, Xcode, Flutter SDK.

Hiểu biết về các tiêu chuẩn thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) và các nguyên tắc thiết kế responsive.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kiến thức về quản lý mã nguồn và sử dụng hệ thống quản lý phiên bản như Git.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phụ cấp: Thỏa thuận

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ

Du lịch 1-2 lần/ năm

Cấp phát đồng phục theo quy định Công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

