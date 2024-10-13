Tuyển Network Engineer Công ty TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Network Engineer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công ty TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 9, CIT, ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, thiết kế hoặc triển khai các hệ thống mạng bao gồm: giải pháp, sản phẩm network, Network Security (Routing, Switching, Security, Wireless, WAN, Core IO, OSPF, BGP, IS-IS, VSS, Stackwise, vPC, ...).
- Tư vấn hoặc triển khai các giái pháp bảo mật chuyên dụng cho Endpoint, Application, WAF, DLP, DDoS, SOC, ...
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp Đại học: Đại học Công nghệ Quốc Gia, Bách Khoa, Bưu Chính Viễn Thông, FPT.... chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính... chuyên ngành liên quan . - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công việc liên quan và triển khai trong các môi trường chuyên nghiệp về CNTT.
- Có các chứng chỉ quốc tế là một lợi thế (CCNA, CCDA, CCIF, CCNP Routing & Switching, CCNP Security & Voice, CCIE, AIX, OCA, OCP, MCSE... hoặc tương đương).
- Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới, khả năng làm việc theo nhóm.
- Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc được giao.
- Có kiến thức và kinh nghệm tổng hợp về tư vấn và bảo mật hoặc triển khai các giải pháp hạ tầng.
- Có kỹ năng lập kế hoạch, phân công, theo dõi tiến độ công việc.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực (chưa bao gồm thưởng, BHXH và các chế độ phúc lợi khác).
- Chế độ đãi ngộ tốt. Hưởng đầy đủ chế độ của Công ty và phúc lợi theo Luật lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc.
- Thưởng cuối năm 1 - 5 tháng lương theo tình hình kinh doanh của Công ty, hỗ trợ ăn trưa 40.000đ/ngày; phụ cấp gửi xe máy tháng.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm; tổ chức sinh nhật hàng quý; có khu pantry trà, café, hoa quả.
- Thưởng tết dương, 2/9, 30/4...ngày lễ lớn: 3.000.000đ/cán bộ làm đủ 1 năm, 1 năm tính tỷ lệ theo tháng làm việc; Sinh nhật Công ty 3.000.000/cán bộ.
- Các ngày kỉ niệm, ngày lễ khác như trung thu, 1/6, ... chi 500.000/con em cán bộ.
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
- Được làm việc cùng với các kỹ sư có bề dày kinh nghiệm, các khách hàng lớn thuộc khối chính phủ, mở rộng quan hệ giao tiếp và nâng cáo năng lực trình độ bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

