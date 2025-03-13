Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

- Quản trị, vận hành hệ thống mạng LAN/WAN trên nền tảng của hãng Cisco, Fortinet, Peplink hoặc tương đương.

- Troubleshooting hệ thống mạng, thiết bị khi gặp sự cố.

- Phối hợp với hãng mở case để xử lý lỗi.

- Triển khai hệ thống mạng LAN/WAN; Firewall; Load balancing mới cho khách hàng.

- Xây dựng tài liệu, quy trình, đào tạo vận hành hệ thống.

- Đề xuất, cài đặt, cải tiến và quy trình vận hành nhằm tối ưu hóa tính khả dụng của hệ thống mạng.

- Cấu hình, cài đặt hệ thống mạng LAN/WAN, wifi...

- Khắc phục sự cố liên quan đến mạng, hệ thống và ứng dụng đang triển khai tại công ty(nếu có)

- Hỗ trợ người dùng liên quan đến sự cố máy tính PC

- Hỗ trợ người dùng cài đặt hệ điều hành, phần mềm ứng dụng

- Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố liên quan đến máy in ,máy fax, mạng kết nối, wifi…

- Lên kế hoạch nâng cấp máy tính người dùng, nâng cấp phần cứng, hệ điều hành…

*** Thông tin chung:

- Thời gian làm việc: 05 ngày/tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và theo yêu cầu từ cấp trên khi có công việc phát sinh;

- Trong ngày: Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00.