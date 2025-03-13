Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI)
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI)

Network Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI)

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Quản trị, vận hành hệ thống mạng LAN/WAN trên nền tảng của hãng Cisco, Fortinet, Peplink hoặc tương đương.
- Troubleshooting hệ thống mạng, thiết bị khi gặp sự cố.
- Phối hợp với hãng mở case để xử lý lỗi.
- Triển khai hệ thống mạng LAN/WAN; Firewall; Load balancing mới cho khách hàng.
- Xây dựng tài liệu, quy trình, đào tạo vận hành hệ thống.
- Đề xuất, cài đặt, cải tiến và quy trình vận hành nhằm tối ưu hóa tính khả dụng của hệ thống mạng.
- Cấu hình, cài đặt hệ thống mạng LAN/WAN, wifi...
- Khắc phục sự cố liên quan đến mạng, hệ thống và ứng dụng đang triển khai tại công ty(nếu có)
- Hỗ trợ người dùng liên quan đến sự cố máy tính PC
- Hỗ trợ người dùng cài đặt hệ điều hành, phần mềm ứng dụng
- Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố liên quan đến máy in ,máy fax, mạng kết nối, wifi…
- Lên kế hoạch nâng cấp máy tính người dùng, nâng cấp phần cứng, hệ điều hành…
*** Thông tin chung:
- Thời gian làm việc: 05 ngày/tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và theo yêu cầu từ cấp trên khi có công việc phát sinh;
- Trong ngày: Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Tầng 11, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ Chi nhánh: Tầng 20, tòa nhà TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-network-engineer-thu-nhap-18tr-20tr-thang-tai-ha-noi-job344885
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Htech Resources Company Limited
Tuyển Network Engineer Vietnam Htech Resources Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Htech Resources Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Servers.com VN
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Servers.com VN
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 09/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Htech Resources Company Limited
Tuyển Network Engineer Vietnam Htech Resources Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Htech Resources Company Limited
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Servers.com VN
Tuyển Network Engineer Công Ty TNHH Servers.com VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Servers.com VN
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Beyondnet Vn
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Beyondnet Vn
Hạn nộp: 09/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 12/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Network Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Network Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Beyondnet Vn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Beyondnet Vn
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm