Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI)
- Hà Nội: Tầng 11, tòa TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh
Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Quản trị, vận hành hệ thống mạng LAN/WAN trên nền tảng của hãng Cisco, Fortinet, Peplink hoặc tương đương.
- Troubleshooting hệ thống mạng, thiết bị khi gặp sự cố.
- Phối hợp với hãng mở case để xử lý lỗi.
- Triển khai hệ thống mạng LAN/WAN; Firewall; Load balancing mới cho khách hàng.
- Xây dựng tài liệu, quy trình, đào tạo vận hành hệ thống.
- Đề xuất, cài đặt, cải tiến và quy trình vận hành nhằm tối ưu hóa tính khả dụng của hệ thống mạng.
- Cấu hình, cài đặt hệ thống mạng LAN/WAN, wifi...
- Khắc phục sự cố liên quan đến mạng, hệ thống và ứng dụng đang triển khai tại công ty(nếu có)
- Hỗ trợ người dùng liên quan đến sự cố máy tính PC
- Hỗ trợ người dùng cài đặt hệ điều hành, phần mềm ứng dụng
- Hỗ trợ người dùng xử lý các sự cố liên quan đến máy in ,máy fax, mạng kết nối, wifi…
- Lên kế hoạch nâng cấp máy tính người dùng, nâng cấp phần cứng, hệ điều hành…
*** Thông tin chung:
- Thời gian làm việc: 05 ngày/tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần và theo yêu cầu từ cấp trên khi có công việc phát sinh;
- Trong ngày: Sáng từ 08h00 đến 12h00; Chiều từ 13h00 đến 17h00.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Chứng khoán CSI)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI