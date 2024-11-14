Tuyển Nhân Sự thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG QUANYOU
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 22 Đường số 6, KDC Him Lam, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Xây dựng và chịu trách nhiệm quản lý các công tác tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực của toàn công ty phù hợp với quy định hiện hành.
Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu công ty, sàng lọc hồ sơ ứng viên, phỏng vấn.
Take care nhân sự trong suốt quá trình làm việc.
Đảm nhận các công việc khác liên quan.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tuyển dụng.
Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.
Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo, tư duy hệ thống.
Biết sử dụng tiếng Trung là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG QUANYOU Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12 triệu đồng + thưởng KPI.
Nghỉ các ngày lễ theo quy định Nhà nước và tiền bảo hiểm
Môi trường làm việc mở, lành mạnh, năng động trẻ trung và chuyên nghiệp, phát triển tư duy tích cực. Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG QUANYOU
