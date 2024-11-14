Tuyển Nhân Sự thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 Đường số 6, KDC Him Lam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Xây dựng và chịu trách nhiệm quản lý các công tác tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực của toàn công ty phù hợp với quy định hiện hành.

Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu công ty, sàng lọc hồ sơ ứng viên, phỏng vấn.

Take care nhân sự trong suốt quá trình làm việc.

Đảm nhận các công việc khác liên quan.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tuyển dụng.

Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.

Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo, tư duy hệ thống.

Biết sử dụng tiếng Trung là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG QUANYOU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 triệu đồng + thưởng KPI.

Nghỉ các ngày lễ theo quy định Nhà nước và tiền bảo hiểm

Môi trường làm việc mở, lành mạnh, năng động trẻ trung và chuyên nghiệp, phát triển tư duy tích cực. Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

