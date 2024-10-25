Tuyển Nhân Viên Admin thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 37 - 38 Võ Nguyên Giáp, Cái Răng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thực hiện nhập, xuất và báo cáo linh kiện máy ĐHKK theo yêu của Kỹ thuật.

Quản lý kho, vật tư và sắp xếp quản lý chứng từ liên quan.

Hỗ trợ việc thu, chi, và thanh toán chi phí cho Kỹ Thuật Viên

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh kế, kế toán, hoặc chuyên ngành khác

Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong cùng lĩnh vực

Kỹ năng Excel, Word, Power point tốt

Có khả năng đọc hiểu và dịch văn bản bằng Tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đầy đủ máy tính, văn phòng phẩm, công cụ làm việc.

Được hỗ trợ gửi xe miễn phí

Được đào tạo các kỹ năng cho công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức

Thưởng lễ tết, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

