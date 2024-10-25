Tuyển Nhân Viên Admin thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: 37
- 38 Võ Nguyên Giáp, Cái Răng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Thực hiện nhập, xuất và báo cáo linh kiện máy ĐHKK theo yêu của Kỹ thuật.
Quản lý kho, vật tư và sắp xếp quản lý chứng từ liên quan.
Hỗ trợ việc thu, chi, và thanh toán chi phí cho Kỹ Thuật Viên
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh kế, kế toán, hoặc chuyên ngành khác
Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong cùng lĩnh vực
Kỹ năng Excel, Word, Power point tốt
Có khả năng đọc hiểu và dịch văn bản bằng Tiếng Anh là 1 lợi thế
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì
Được trang bị đầy đủ máy tính, văn phòng phẩm, công cụ làm việc.
Được hỗ trợ gửi xe miễn phí
Được đào tạo các kỹ năng cho công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức
Thưởng lễ tết, sinh nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
