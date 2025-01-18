Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Nam Trung làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh trong khu vực đảm bảo doanh số công ty giao;

Phát triển thị trường kinh doanh kênh Bệnh viện trong khu vực phụ trách;

Thu thập thông tin thị trường để thực hiện phân tích đánh giá liên quan đến giá bán theo định kỳ tuần/ tháng;

Đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị để hoạt động kinh doanh hiệu quả;

Đề xuất, tham mưu đến Ban Giám Đốc những kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty đã đề ra;

Lên danh mục thầu và theo dõi thầu của các bệnh viên, sở y tế…;

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình của công ty;

Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng phụ trách theo thời gian quy định của Công ty;

Báo cáo tình hình kinh doanh, tiếp xúc khách hàng trực tiếp cho Ban Giám Đốc;

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong nhóm về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và xử lý tình huống;

Lên kế hoạch làm việc hàng tuần, tháng, năm;

Hỗ trợ các phòng ban làm việc trực tiếp với khách hàng.

Định kỳ làm việc và trao đổi thông tin với hãng( Abbott) để xúc tiến thương mại và hỗ trợ về mặt sản phẩm.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng /Đại học các chuyên ngành Y, Dược, Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ sinh học,…;

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị y tế, dược phẩm; vật tư y tế; vật tư tiêu hao cho khách hàng kênh ETC

Có hiểu biết về quy trình làm hồ sơ thầu;

Có khả năng học tập, am hiểu và nắm vững các sản phẩm của công ty cũng như nhu cầu của các Khách hàng và khả năng triển khai các sản phẩm công ty đang kinh doanh;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán ngoại giao tốt; Có khả năng thuyết trình tốt;

Khả năng lập kế hoạch và báo cáo công việc, tư duy logic tốt;

Không ngại đi công tác tỉnh, chịu được áp lực công việc, có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, có tinh thần làm việc theo nhóm, sáng tạo và ham học hỏi;

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, lập kế hoạch tốt, chủ động và quyết đoán trong công việc;

Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc;

Tiếng anh giao tiếp tốt và thành thạo vi tính văn phòng.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Nam Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực;

Thưởng doanh số quý/năm, thưởng tháng lương 13;

Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn, hội nghị hội thảo;

Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành;

Hỗ trợ tiền ăn trưa, công tác phí, điện thoại, xăng xe, phục vụ công việc;

Thưởng Tết, Khám sức khoẻ, Chương trình nghỉ mát hàng năm của công ty;

Bảo hiểm sức khoẻ Liberty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Nam Trung

