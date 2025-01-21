Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Tử Tin Học Danh Hùng làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 37 Nguyễn Cư Trinh, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bán hàng, báo giá và tư vấn khách hàng qua zalo, facebook và điện thoại.

- Chăm sóc, duy trì phát triển các khách hàng được công ty giao.

- Cung cấp thông tin cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi, các giải pháp kinh doanh.

- Làm bảng báo giá và hợp đồng theo yêu cầu khách hàng.

- Lập kế hoạch vào báo cáo công việc hàng tuần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Tuổi: từ 24 đến 28

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết phục, ứng xử linh hoạt..

- Có khả năng viết báo cáo và lập kế hoạch công việc.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, trách nhiệm và trung thực trong công việc.

- Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng công nghệ

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Tin Học Danh Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

o Mức lương và thu nhập theo năng lực.

o Thưởng tháng 13.

o Được tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế theo Luật lao động.

o Được đào tạo về qui trình làm việc và các lĩnh vực liên quan tại công ty.

o Được làm việc trong môi trường văn hóa công ty năng động, nhiệt huyết và nhiều năng lượng tích cực.

o Thưởng các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật.

o Du lịch hàng năm.

o Khám sức khỏe hàng năm.

o Lương thỏa thuận (theo năng lực và kinh nghiệm).

o Lương thưởng được xem xét linh hoạt theo sự đóng góp, trách nhiệm tập thể và tinh thần làm việc của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Tin Học Danh Hùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin