Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIẢNG DẠY VÌ VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 13 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Đến 8 Triệu

Leadership Development Fellowship (LDF) của Giảng dạy vì Việt Nam là chương trình tìm kiếm và phát triển các bạn trẻ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Trở lại với mùa thứ 9, chương trình tiếp tục tìm kiếm các nhân tố với tinh thần bền bỉ, sẵn sàng kiến tạo những thay đổi cần thiết cho giáo dục thông qua việc giảng dạy tại các trường công lập và thực hiện dự án cộng đồng tại địa phương (Quảng Nam, Đồng Tháp) trong vòng 2 năm.

Leadership Development Fellowship (LDF)

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN STEM

Nhóm chuyên môn tập hợp các Nhà Giáo dục Tiên phong (Fellow) giảng dạy giáo dục STEM với 3 nhiệm vụ trọng yếu:

1. Phát triển năng lực học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa theo chương trình học sinh và khung chương trình giáo dục STEM của tổ chức Giảng dạy vì Việt Nam. Cụ thể chương trình thúc đẩy niềm yêu thích việc học, giúp HS phát triển nhóm năng lực thế kỷ 21 gồm có: Awareness (Nhận thức về bản thân, về người khác và cộng đồng), Agency (Làm chủ bản thân và cộng đồng), Well-being (Sự an ổn và hạnh phúc), Connectedness (Kết nối và hợp tác), Mastery (Năng lực đặc thù: STEM), từ đó bổ trợ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phát triển năng lực học sinh

2. Xây dựng Hệ sinh thái giáo dục STEM ở địa phương với các mục tiêu:

Xây dựng Hệ sinh thái giáo dục STEM

Phát triển năng lực triển khai giáo dục STEM của giáo viên địa phương, năng lực định hướng và triển khai giáo dục STEM của các cấp quản lý tại nhà trường và huyện theo định hướng phát triển năng lực người học;

Tăng cường sự tham gia của PHHS và cộng đồng vào hoạt động giáo dục STEM

3. Giải quyết các vấn đề địa phương thông qua việc triển khai hình thức dạy học qua dự án STEM (project-based learning), nhằm tạo môi trường cho việc học sinh đóng góp vào phát triển cộng đồng địa phương thông qua triển khai các dự án do chính bản thân làm chủ.

Giải quyết các vấn đề địa phương

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUNG:

Là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động.

Đã hoàn thành Chương trình Cử nhân của bất cứ ngành nghề nào trở lên (điểm trung bình - GPA tối thiểu là 2.5/4 hoặc 7/10).

Có bằng tốt nghiệp chính thức trước tháng 8/2025.

YÊU CẦU THEO BỘ MÔN:

Chương trình Giáo dục STEM: Tư duy logic tốt, có lợi thế khi tốt nghiệp chuyên ngành khoa học tự nhiên (Nông nghiệp; Toán học; Vật lý; Hóa học; Sinh học, Khoa học Trái đất và môi trường, v.v.), có kinh nghiệm tham gia các dự án nghiên cứu Khoa học hoặc các cuộc thi STEM, hoặc có kinh nghiệm giảng dạy giáo dục STEM.

Chương trình Giáo dục STEM:

Tại CÔNG TY TNHH GIẢNG DẠY VÌ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

PHÚC LỢI:

Thu nhập: 8.100.000 Gross (bao gồm BHXH, BHYT & BHTN), hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ sư phạm cần thiết để đạt yêu cầu trở thành giáo viên, chế độ khám sức khỏe tổng quát hàng năm, team building,...

8.100.000 Gross (bao gồm BHXH, BHYT & BHTN)

Lộ trình 2 năm, được công nhận bởi Mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach For All.

Trở thành thành viên của mạng lưới alumni toàn cầu.

Đóng góp phát triển những hạt nhân xã hội.

Phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Giáo dục và năng lực lãnh đạo.

CÁC CƠ HỘI PHÁT TRIỂN DÀNH CHO FELLOW:

Fellow được phát triển năng lực lãnh đạo và năng lực giảng dạy giáo dục STEM theo lộ trình của chương trình Leadership Development Fellowship, được tham gia các tập huấn và hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt chương trình, bao gồm: Các tập huấn từ các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm trong dạy học phát triển năng lực và giảng dạy giáo dục STEM; Các tập huấn và hỗ trợ nội bộ từ Chuyên viên chương trình và nhóm Chuyên môn theo Kế hoạch phát triển chuyên môn dành cho Fellow.

Fellow được phát triển năng lực lãnh đạo và năng lực giảng dạy giáo dục STEM

Fellow được khuyến khích và hỗ trợ tham gia các khóa học về dạy học giáo dục STEM ngoài các chương trình do tổ chức Giảng dạy vì Việt Nam khởi xướng.

Fellow được khuyến khích và hỗ trợ

Fellow

Thực hành giảng dạy; Thiết kế chương trình giáo dục tích hợp; Phát triển dự án giáo dục,...

Fellow có cơ hội được thực hành giáo dục trong hệ thống trường công lập, tham gia các phong trào giáo dục tại địa phương và đóng góp, hỗ trợ nâng cao chất lượng của các phong trào giáo dục này.

thực hành giáo dục trong hệ thống trường công lập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢNG DẠY VÌ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin