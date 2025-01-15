Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
- Đồng Bằng Sông Cửu Long, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Ngành hàng ván ép phủ phim, làm ván khuôn cho xây dựng thô
ván ép phủ phim,
- Phụ trách khu vực ĐBSCL.
- Gửi báo cáo 1 tuần/ lần, họp với ban lãnh đạo 1 tháng/lần ở SG hoặc Cần Thơ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam, 25 tuổi trở lên, ưu tiên sinh sống ở khu vực Cần Thơ
- Kinh nghiệm một năm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng phần thô
- Thời gian, phương tiện đi lại tự túc
Tại Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood Thì Được Hưởng Những Gì
- LCB 5tr/tháng, phụ cấp 3tr/tháng - Thưởng KPI cho mỗi đơn hàng : 2.000 - 4.000/Tấm tùy đơn giá của đơn hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood
