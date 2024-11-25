Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CP HOÀNG GIA PHA LÊ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 8, khu công nghiệp 2 Nhơn Phú, thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất của công ty.

Giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường trong nhà máy.

Thu thập, phân loại và xử lý chất thải theo đúng quy trình.

Kiểm tra và bảo trì hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình môi trường của nhà máy.

Tham gia các hoạt động cải thiện môi trường trong nhà máy.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường.

Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Tham gia các khóa đào tạo về môi trường và an toàn lao động.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Môi trường, An toàn lao động hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong nhà máy sản xuất.

Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Có kỹ năng quan sát, ghi chép và báo cáo tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc.

Khả năng sử dụng máy tính thành thạo.

Tại CÔNG TY CP HOÀNG GIA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Từ 12.000.000 - 16.000.000 hoặc thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HOÀNG GIA PHA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin