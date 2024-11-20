Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ga Metro Nhà Hát Thành Phố - 39 Đ. Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Bán hàng, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

- Đảm bảo hàng hóa trưng bày đẩy đủ, đúng chuẩn, thường xuyên kiểm tra hàng hoá trưng bày để đảm bảo mặt hàng gần hết hạn/hết hạn sử dụng phải được lọai bỏ khỏi quầy.

- Đảm bảo các nhãn hàng hóa, giá sản phẩm phải đúng với mặt hàng trưng bày.

- Thường xuyên lau chùi sạch sẽ hàng hóa, các khu vực bán hàng, quầy kệ, quầy thu ngân ngăn nắp, sạch sẽ và gọn gàng.

- Các công việc khác theo phân công của Cấp quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18-32, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Ưu tiên ứng viên giao tiếp thành thạo kỹ năng nghe và nói tiếng Trung

- Trung thực, nhanh nhẹn và có khả năng giao tiếp tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- 1 ngày nghỉ/ tuần – Xoay ca sáng, chiều

- Phúc lợi: đầy đủ theo quy định của Luật Lao động Việt Nam (BHXH, phép năm, thai sản, ốm đau,..)

- BH 24 khi tham gia BHXH.

- Quà tặng: Tết Nguyên đán, Đoan Ngọ, Tết Trung Thu

- Bánh kem sinh nhật

-Thưởng theo doanh số bán hàng, thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin