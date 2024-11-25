Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9

- 11 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tư vấn bán hàng, phục vụ khách hàng
- Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng
- Tổng hợp hóa đơn, phiếu quà tặng, thẻ khách hàng thành viên
- Vệ sinh toàn cửa hàng trước giờ bán hàng
- Kiểm tra và chuẩn bị tiền lẻ thối cho khách
- Kiểm tra và tổng kết tiền bán hàng cuối ca
- Bàn giao công việc khi giao ca
- Gói quà khi khách có nhu cầu
- Phát quà theo chương trình khuyến mãi (nếu có)
- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng làm thẻ Khách hàng thân thiết Satra
- Đổi trả hàng hóa khi có yêu cầu phát sinh
- Tiếp nhận đơn hàng qua điện thoại, trưng bày chất xếp hàng hóa
- Tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng về các vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng (hàng hóa, giá, thái độ phục vụ...)
- Tham gia công tác nhập/xuất hàng tại Cửa hàng theo đúng quy trình
- Kiểm tra hạn sử dụng, theo dõi số lượng hàng tồn, lượng hàng cần đặt của Cửa hàng
- Kiểm tra giá cả, chất lượng hàng hóa trưng bày tại Cửa hàng
- Thực hiện công tác giao hàng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ngoại ngữ: Tối thiểu chứng chỉ A Tiếng Anh hoặc tương đương
2. Trình độ học vấn: ưu tiên Trung cấp.
3. Ngoại hình: ưa nhìn.
4. Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi.
5. Tin học: Sử dụng vi tính văn phòng Word, Excel,... phục vụ công tác được giao.
6. Yêu cầu các kỹ năng:
- Kỹ năng kỹ thuật: Sử dụng phần mềm AX, máy Sumi, máy cà thẻ ngân hàng (sẽ được đào tạo trong quá trình thử việc).
- Kỹ năng giao tiếp: trung thực, vui vẻ, thân thiện

Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Thu nhập bình quân: 7 – 9 triệu/tháng.
- Thưởng 30/4, 01/5, 02/9, Tết Dương lịch, sinh nhật bản thân, sinh nhật Tổng Công ty...
- Xét nâng lương chế độ theo niên hạn.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN,... theo quy định.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm.
- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Và các khoản phúc lợi, chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9-11 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

