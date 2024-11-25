Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
- Hồ Chí Minh: 9
- 11 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Tư vấn bán hàng, phục vụ khách hàng
- Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng
- Tổng hợp hóa đơn, phiếu quà tặng, thẻ khách hàng thành viên
- Vệ sinh toàn cửa hàng trước giờ bán hàng
- Kiểm tra và chuẩn bị tiền lẻ thối cho khách
- Kiểm tra và tổng kết tiền bán hàng cuối ca
- Bàn giao công việc khi giao ca
- Gói quà khi khách có nhu cầu
- Phát quà theo chương trình khuyến mãi (nếu có)
- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng làm thẻ Khách hàng thân thiết Satra
- Đổi trả hàng hóa khi có yêu cầu phát sinh
- Tiếp nhận đơn hàng qua điện thoại, trưng bày chất xếp hàng hóa
- Tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng về các vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng (hàng hóa, giá, thái độ phục vụ...)
- Tham gia công tác nhập/xuất hàng tại Cửa hàng theo đúng quy trình
- Kiểm tra hạn sử dụng, theo dõi số lượng hàng tồn, lượng hàng cần đặt của Cửa hàng
- Kiểm tra giá cả, chất lượng hàng hóa trưng bày tại Cửa hàng
- Thực hiện công tác giao hàng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Trình độ học vấn: ưu tiên Trung cấp.
3. Ngoại hình: ưa nhìn.
4. Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi.
5. Tin học: Sử dụng vi tính văn phòng Word, Excel,... phục vụ công tác được giao.
6. Yêu cầu các kỹ năng:
- Kỹ năng kỹ thuật: Sử dụng phần mềm AX, máy Sumi, máy cà thẻ ngân hàng (sẽ được đào tạo trong quá trình thử việc).
- Kỹ năng giao tiếp: trung thực, vui vẻ, thân thiện
Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập bình quân: 7 – 9 triệu/tháng.
- Thưởng 30/4, 01/5, 02/9, Tết Dương lịch, sinh nhật bản thân, sinh nhật Tổng Công ty...
- Xét nâng lương chế độ theo niên hạn.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN,... theo quy định.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm.
- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Và các khoản phúc lợi, chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
