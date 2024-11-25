Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 - 11 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tư vấn bán hàng, phục vụ khách hàng

- Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng

- Tổng hợp hóa đơn, phiếu quà tặng, thẻ khách hàng thành viên

- Vệ sinh toàn cửa hàng trước giờ bán hàng

- Kiểm tra và chuẩn bị tiền lẻ thối cho khách

- Kiểm tra và tổng kết tiền bán hàng cuối ca

- Bàn giao công việc khi giao ca

- Gói quà khi khách có nhu cầu

- Phát quà theo chương trình khuyến mãi (nếu có)

- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng làm thẻ Khách hàng thân thiết Satra

- Đổi trả hàng hóa khi có yêu cầu phát sinh

- Tiếp nhận đơn hàng qua điện thoại, trưng bày chất xếp hàng hóa

- Tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng về các vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng (hàng hóa, giá, thái độ phục vụ...)

- Tham gia công tác nhập/xuất hàng tại Cửa hàng theo đúng quy trình

- Kiểm tra hạn sử dụng, theo dõi số lượng hàng tồn, lượng hàng cần đặt của Cửa hàng

- Kiểm tra giá cả, chất lượng hàng hóa trưng bày tại Cửa hàng

- Thực hiện công tác giao hàng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ngoại ngữ: Tối thiểu chứng chỉ A Tiếng Anh hoặc tương đương

2. Trình độ học vấn: ưu tiên Trung cấp.

3. Ngoại hình: ưa nhìn.

4. Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi.

5. Tin học: Sử dụng vi tính văn phòng Word, Excel,... phục vụ công tác được giao.

6. Yêu cầu các kỹ năng:

- Kỹ năng kỹ thuật: Sử dụng phần mềm AX, máy Sumi, máy cà thẻ ngân hàng (sẽ được đào tạo trong quá trình thử việc).

- Kỹ năng giao tiếp: trung thực, vui vẻ, thân thiện

Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp

- Thu nhập bình quân: 7 – 9 triệu/tháng.

- Thưởng 30/4, 01/5, 02/9, Tết Dương lịch, sinh nhật bản thân, sinh nhật Tổng Công ty...

- Xét nâng lương chế độ theo niên hạn.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN,... theo quy định.

- Chế độ nghỉ mát hàng năm.

- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Và các khoản phúc lợi, chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX

