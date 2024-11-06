Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Emart Phan Văn Trị, Gò Vấp ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

CÁC SIÊU THỊ ĐANG TUYỂN DỤNG:
HỒ CHÍ MINH (SL 04):
PG Hasaki Phan Đăng Lưu & Lotte Phú Thọ
PG Emart Phan Văn Trị, Gò Vấp
PG Parc Mall Tạ Quang Bửu, Q8
PG Big C Cityland (Nguyễn Thị Thập, Q7)
HÀ NỘI (SL 01): PG Aeon HBC Hà Đông
HÀ NỘI (SL 01):
HÀ NAM (SL 01): PG Go Hà Nam
HÀ NAM (SL 01):
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Tư vấn bán hàng và tiếp thị sản phẩm tại siêu thị phụ trách
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Trưng bày sản phẩm
Theo dõi tình trạng hàng hóa và tiến hành đặt hàng mỗi tuần.
Các công việc khác theo sự yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao từ 1m58 trở lên, ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Siêu thị, ở vị trí tư vấn bán hàng ở chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, ngành hóa phẩm/ mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh
Còn đầy đủ bằng cấp
Giao tiếp trôi chảy, hoạt bát; thái độ tốt
Muốn tìm công việc có chế độ tốt, ổn định và gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 8 tr - 10tr/ tháng (gồm LCB + PC + Thưởng doanh số)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
15 ngày phép/ năm, thưởng tháng 13, xét tăng lương hằng năm
Được tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe tư nhân Tokyo Marine của Nhật khi gắn bó đủ 2 năm trở lên
Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng,...
Chính sách, chế độ lương thưởng rõ ràng và có cơ hội
Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc Nhật chuyên nghiệp, uy tín lâu năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 18, P. 1808, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

