Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Emart Phan Văn Trị, Gò Vấp ...và 3 địa điểm khác

CÁC SIÊU THỊ ĐANG TUYỂN DỤNG:

HỒ CHÍ MINH (SL 04):

PG Hasaki Phan Đăng Lưu & Lotte Phú Thọ

PG Emart Phan Văn Trị, Gò Vấp

PG Parc Mall Tạ Quang Bửu, Q8

PG Big C Cityland (Nguyễn Thị Thập, Q7)

HÀ NỘI (SL 01): PG Aeon HBC Hà Đông

HÀ NAM (SL 01): PG Go Hà Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Tư vấn bán hàng và tiếp thị sản phẩm tại siêu thị phụ trách

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Trưng bày sản phẩm

Theo dõi tình trạng hàng hóa và tiến hành đặt hàng mỗi tuần.

Các công việc khác theo sự yêu cầu của quản lý

Cao từ 1m58 trở lên, ngoại hình ưa nhìn

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Siêu thị, ở vị trí tư vấn bán hàng ở chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, ngành hóa phẩm/ mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh

Còn đầy đủ bằng cấp

Giao tiếp trôi chảy, hoạt bát; thái độ tốt

Muốn tìm công việc có chế độ tốt, ổn định và gắn bó lâu dài

Thu nhập trung bình: 8 tr - 10tr/ tháng (gồm LCB + PC + Thưởng doanh số)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

15 ngày phép/ năm, thưởng tháng 13, xét tăng lương hằng năm

Được tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe tư nhân Tokyo Marine của Nhật khi gắn bó đủ 2 năm trở lên

Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng,...

Chính sách, chế độ lương thưởng rõ ràng và có cơ hội

Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc Nhật chuyên nghiệp, uy tín lâu năm

