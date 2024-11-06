Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
- Hồ Chí Minh: Emart Phan Văn Trị, Gò Vấp ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
CÁC SIÊU THỊ ĐANG TUYỂN DỤNG:
HỒ CHÍ MINH (SL 04):
PG Hasaki Phan Đăng Lưu & Lotte Phú Thọ
PG Emart Phan Văn Trị, Gò Vấp
PG Parc Mall Tạ Quang Bửu, Q8
PG Big C Cityland (Nguyễn Thị Thập, Q7)
HÀ NỘI (SL 01): PG Aeon HBC Hà Đông
HÀ NAM (SL 01): PG Go Hà Nam
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Tư vấn bán hàng và tiếp thị sản phẩm tại siêu thị phụ trách
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Trưng bày sản phẩm
Theo dõi tình trạng hàng hóa và tiến hành đặt hàng mỗi tuần.
Các công việc khác theo sự yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Siêu thị, ở vị trí tư vấn bán hàng ở chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, ngành hóa phẩm/ mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh
Còn đầy đủ bằng cấp
Giao tiếp trôi chảy, hoạt bát; thái độ tốt
Muốn tìm công việc có chế độ tốt, ổn định và gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
15 ngày phép/ năm, thưởng tháng 13, xét tăng lương hằng năm
Được tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe tư nhân Tokyo Marine của Nhật khi gắn bó đủ 2 năm trở lên
Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng,...
Chính sách, chế độ lương thưởng rõ ràng và có cơ hội
Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc Nhật chuyên nghiệp, uy tín lâu năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
