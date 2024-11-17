Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Atochi Group
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Atochi Group

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Atochi Group

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B48

- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Triển khai các hoạt động bán hàng tại showroom và marketing nhằm đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng
Trực page bán hàng, tư vấn, báo giá, chốt đơn hàng.
Báo cáo và làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế
Kỹ năng tìm kiếm và thuyết phục khách hàng tốt
Giao tiếp tốt, linh hoạt, năng động
Có trách nhiệm, đam mê kinh doanh và chịu được áp lực công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh ghế massage...

Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6,8 triệu + Phụ cấp ăn trưa 700k + hoa hồng + thưởng ( thu nhập không giới hạn tùy năng lực )
Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...
Tham gia team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Atochi Group

Công ty TNHH Atochi Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 Đường Số 6B-ND, khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

