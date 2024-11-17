Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Atochi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Triển khai các hoạt động bán hàng tại showroom và marketing nhằm đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng

Trực page bán hàng, tư vấn, báo giá, chốt đơn hàng.

Báo cáo và làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam, nữ ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế

Kỹ năng tìm kiếm và thuyết phục khách hàng tốt

Giao tiếp tốt, linh hoạt, năng động

Có trách nhiệm, đam mê kinh doanh và chịu được áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh ghế massage...

Tại Công ty TNHH Atochi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6,8 triệu + Phụ cấp ăn trưa 700k + hoa hồng + thưởng ( thu nhập không giới hạn tùy năng lực )

Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...

Tham gia team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Atochi Group

