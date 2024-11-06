Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải,, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Trực tiếp Livestream trên ứng dụng Tiktok để giới thiệu và bán sản phẩm, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi... ( đá quý, đá phong thuỷ, thạch anh ...)

- Live Stream tiktok không lộ mặt, chỉ live giọng nói. Ngồi sau camera bán hàng.

- Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, chương trình khuyến mại, hướng dẫn xem danh sách sản phẩm, công dụng sản phẩm.

- Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem.

- Thời gian làm việc: 6 ngày / tuần

Thời gian làm việc:

- Thời gian live (2 nữ thay nhau live các khung giờ)

+ Thời gian làm việc Ca Sáng: 8h-18h ( Nghỉ trưa từ 12h00 – 13h30 )

+Ca live sáng: 9h00-12h00

+Ca live chiều: 14h00-17h30

+ Thời gian làm việc Ca Tối: 18h – 1h sáng

Ứng viên ứng tuyển vào Ca làm nào thì làm ca đó cố định.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 19-24 tuổi

- Không vướng bận việc học

- Không yêu cầu kinh nghiệm về sản phẩm, sẽ được đào tạo từ đầu (chỉ cần thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc, hoạt ngôn).

- Có ngoại hình tương đối, giải quyết tình huống tốt.

- Có khả năng nói chuyện tự tin trước máy quay, chất giọng rõ ràng, dễ nghe, sức khoẻ và thể lực tốt

- Có khả năng giao lưu với người xem, có thái độ tốt trong luyện tập và tính kỷ luật trong việc thực hiện các công việc.

- Tham gia lịch trình livestream đúng giờ.

- Trực trưa theo lịch làm việc theo sắp xếp của quản lí.

- Quay video sản phẩm và đăng bài trên các trang mạng của shop.

- Tăng ca ( nếu có).

Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập trung bình 8.000.000 - 20.000.000 tuỳ theo năng lực

Tổng thu nhập trung bình 8.000.000 - 20.000.000 tuỳ theo năng lực

- Lương Cứng: 7.000.000+ Phụ Cấp: 650.000 + Hoa Hồng Doanh Số

Lương Cứng: 7.000.000+ Phụ Cấp: 650.000

- Thưởng theo năng suất làm việc.

- Thưởng Lễ, Tết và Tháng 13.

- Phụ cấp cơm trưa ( Nếu không nhận tiền phụ cấp)

- Thử việc 80% lương ( Tháng đầu tiên).

- Nhận lương vào ngày 10 hàng tháng.

- Tháng nghỉ 4 ngày cố định thứ 2 hàng tuần ( Có thể đăng kí ca nghỉ từ thứ 2 đến thứ 6. Trừ Thứ 7 và Chủ Nhật)

- Hỗ trợ công cụ, dụng cụ làm việc.

- Hỗ trợ xây dựng kịch bản và nội dung livestream phù hợp với xu hướng và thị hiếu của người xem.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

