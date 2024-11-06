Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải,, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Trực tiếp Livestream trên ứng dụng Tiktok để giới thiệu và bán sản phẩm, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi... ( đá quý, đá phong thuỷ, thạch anh ...)
- Live Stream tiktok không lộ mặt, chỉ live giọng nói. Ngồi sau camera bán hàng.
- Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng , giá bán, chương trình khuyến mại, hướng dẫn xem danh sách sản phẩm, công dụng sản phẩm.
- Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem.
- Thời gian làm việc: 6 ngày / tuần
Thời gian làm việc:
- Thời gian live (2 nữ thay nhau live các khung giờ)
+ Thời gian làm việc Ca Sáng: 8h-18h ( Nghỉ trưa từ 12h00 – 13h30 )
+Ca live sáng: 9h00-12h00
+Ca live chiều: 14h00-17h30
+ Thời gian làm việc Ca Tối: 18h – 1h sáng
Ứng viên ứng tuyển vào Ca làm nào thì làm ca đó cố định.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 19-24 tuổi
- Không vướng bận việc học
- Không yêu cầu kinh nghiệm về sản phẩm, sẽ được đào tạo từ đầu (chỉ cần thái độ tốt, nghiêm túc trong công việc, hoạt ngôn).
- Có ngoại hình tương đối, giải quyết tình huống tốt.
- Có khả năng nói chuyện tự tin trước máy quay, chất giọng rõ ràng, dễ nghe, sức khoẻ và thể lực tốt
- Có khả năng giao lưu với người xem, có thái độ tốt trong luyện tập và tính kỷ luật trong việc thực hiện các công việc.
- Tham gia lịch trình livestream đúng giờ.
- Trực trưa theo lịch làm việc theo sắp xếp của quản lí.
- Quay video sản phẩm và đăng bài trên các trang mạng của shop.
- Tăng ca ( nếu có).

Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập trung bình 8.000.000 - 20.000.000 tuỳ theo năng lực
Tổng thu nhập trung bình 8.000.000 - 20.000.000 tuỳ theo năng lực
- Lương Cứng: 7.000.000+ Phụ Cấp: 650.000 + Hoa Hồng Doanh Số
Lương Cứng: 7.000.000+ Phụ Cấp: 650.000
- Thưởng theo năng suất làm việc.
- Thưởng Lễ, Tết và Tháng 13.
- Phụ cấp cơm trưa ( Nếu không nhận tiền phụ cấp)
- Thử việc 80% lương ( Tháng đầu tiên).
- Nhận lương vào ngày 10 hàng tháng.
- Tháng nghỉ 4 ngày cố định thứ 2 hàng tuần ( Có thể đăng kí ca nghỉ từ thứ 2 đến thứ 6. Trừ Thứ 7 và Chủ Nhật)
- Hỗ trợ công cụ, dụng cụ làm việc.
- Hỗ trợ xây dựng kịch bản và nội dung livestream phù hợp với xu hướng và thị hiếu của người xem.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALA THẾ GIỚI THẠCH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Shop Đá Quý Sala, 19 Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

