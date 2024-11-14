Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH SCG Home Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH SCG Home Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 55, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp, trưng bày, vệ sinh hàng hóa
Tư vấn sản phẩm cho khách hàng đến showroom;
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng;
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số và thực hiện các báo cáo liên quan.
Đi thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt. Có khả năng tư vấn, thuyết phục khách hàng;
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng đáp ứng cho công việc;
Nam, nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên; có đam mê công việc bán hàng; Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
LƯU Ý: ƯU TIÊN ỨNG CỬ VIÊN CÓ NỤ CƯỜI NIỀM NỞ VỚI MỌI KHÁCH HÀNG.
Tại Công ty TNHH SCG Home Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng, quà sinh nhật, nghỉ mát, ăn trưa, các chế độ thăm hỏi ốm đau... theo đúng quy định của công ty
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước.
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SCG Home Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
