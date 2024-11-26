Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH TM Dũng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH TM Dũng Tiến
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 02
- 04 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Thực hiện các thủ tục bán hàng, thanh toán, xuất hóa đơn cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về xuất nhập khẩu.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về xuất nhập khẩu.
Tại Công Ty TNHH TM Dũng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, phép năm tùy vào tình hình hoạt động của công ty
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Dũng Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI