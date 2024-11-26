Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH TM Dũng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 02 - 04 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tiếp nhận, tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Thực hiện các thủ tục bán hàng, thanh toán, xuất hóa đơn cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về xuất nhập khẩu.

Tại Công Ty TNHH TM Dũng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Được thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, phép năm tùy vào tình hình hoạt động của công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Dũng Tiến

