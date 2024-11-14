Tuyển Điện/Tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 Đường số 2, Phường Trường Thọ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điện/Tự động hoá Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện khảo sát dự án Năng lượng mặt trời

Tính toán tiêu thụ, mô phỏng Pvsyst

Tính toán hiệu suất, phát hiện mối nguy

Nghiệm thu công việc, bàn giao hệ thống

Viết hướng dẫn vận hành

Viết quy trình T&C cho hệ thống điện Năng lượng mặt trời

Thực hiện quy trình T&C cho hệ thống điện Năng lượng mặt trời

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đắng, Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử; Năng lượng tái tạo; Tự động hóa

Giới tính: Nam

Thành thạo tin học văn phòng

Tiếng anh cơ bản

Từ 01 năm kinh nghiệm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000

Phụ cấp nhà xa (>10km), Phụ cấp xăng xe, Phụ cấp lưu trú khi đi công tác

Du lịch 01 lần/ năm, thưởng lễ/tết, Sinh nhật, hiếu hỷ,...

Ký HĐLĐ sau 02 tháng thử việc, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH

