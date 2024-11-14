Tuyển Điện/Tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH

Điện/Tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/Tự động hoá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45 Đường số 2, Phường Trường Thọ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điện/Tự động hoá Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện khảo sát dự án Năng lượng mặt trời
Tính toán tiêu thụ, mô phỏng Pvsyst
Tính toán hiệu suất, phát hiện mối nguy
Nghiệm thu công việc, bàn giao hệ thống
Viết hướng dẫn vận hành
Viết quy trình T&C cho hệ thống điện Năng lượng mặt trời
Thực hiện quy trình T&C cho hệ thống điện Năng lượng mặt trời
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đắng, Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử; Năng lượng tái tạo; Tự động hóa
Giới tính: Nam
Thành thạo tin học văn phòng
Tiếng anh cơ bản
Từ 01 năm kinh nghiệm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000
Phụ cấp nhà xa (>10km), Phụ cấp xăng xe, Phụ cấp lưu trú khi đi công tác
Du lịch 01 lần/ năm, thưởng lễ/tết, Sinh nhật, hiếu hỷ,...
Ký HĐLĐ sau 02 tháng thử việc, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45 Đường số 2, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

