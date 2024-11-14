Tuyển Điện/Tự động hoá Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/Tự động hoá Tại Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)
- Hà Nội: 30
- 34, Ngõ 112 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Điện/Tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận
Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường kiểu chênh áp (DP instrument): Phương tiện đo mức, phương tiện đo lưu lượng (DP level, DP flow)
Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường nhiệt độ, áp suất
Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường đặc biệt: Phương tiện đo mức kiểu radar (Radar level); Phương tiện đo mức kiểu siêu âm (Ultrasonic level), Phương tiện đo mức kiểu PD (PD level)
Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh/kiểm định/kiểm tra sai số tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường đặc biệt: Phương tiện đo lưu lượng kiểu Coriolis (Coriolis flow), Phương tiện đo lưu lượng kiểu siêu âm (Ultrasonic flow), Phương tiện đo lưu lượng kiểu điện từ (Magnectic flow)
Lắp đặt và hiệu chuẩn/hiệu chỉnh/kiểm định/kiểm tra sai số tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường, cảm biến độ rung: Cảm biến theo trục dọc (axial), Cảm biến hướng tâm (radial), cảm biến tốc độ (Speed), Cảm biến Velocimeter, Cảm biến Axelaremeter.
Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh tất cả các dòng, các loại van: MOV, van điều khiển (control valve)
Sửa chữa, khắc phục sự cố cho các loại van điều khiển (control valve), on-off valve.
Các hoạt động, công việc với đường ống (tube), fitting
Biên soạn, chuẩn bị bảng phân tích an toàn (JSA) và phương án thi công an toàn (SWMS)
Đọc hiểu, phân tích các bản vẽ: Loop diagram, cause & effect, logic diagram, wiring diagram, datasheet, hook-up drawing, P&ID, SLD ...
Làm việc với hệ thống điều khiển và các thiết bị phụ trợ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo.
Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng.
Tại Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE) Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.
Được bố trí nhà ở chung tập thể tại khu kinh tế Nghi Sơn.
Làm việc trong môi trường quốc tế, thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)
