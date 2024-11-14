Tuyển Điện/Tự động hoá Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điện/Tự động hoá Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)

Điện/Tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/Tự động hoá Tại Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30

- 34, Ngõ 112 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện/Tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường kiểu chênh áp (DP instrument): Phương tiện đo mức, phương tiện đo lưu lượng (DP level, DP flow)
Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường nhiệt độ, áp suất
Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường đặc biệt: Phương tiện đo mức kiểu radar (Radar level); Phương tiện đo mức kiểu siêu âm (Ultrasonic level), Phương tiện đo mức kiểu PD (PD level)
Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh/kiểm định/kiểm tra sai số tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường đặc biệt: Phương tiện đo lưu lượng kiểu Coriolis (Coriolis flow), Phương tiện đo lưu lượng kiểu siêu âm (Ultrasonic flow), Phương tiện đo lưu lượng kiểu điện từ (Magnectic flow)
Lắp đặt và hiệu chuẩn/hiệu chỉnh/kiểm định/kiểm tra sai số tất cả các dòng, các loại phương tiện đo lường, cảm biến độ rung: Cảm biến theo trục dọc (axial), Cảm biến hướng tâm (radial), cảm biến tốc độ (Speed), Cảm biến Velocimeter, Cảm biến Axelaremeter.
Hiệu chuẩn/hiệu chỉnh tất cả các dòng, các loại van: MOV, van điều khiển (control valve)
Sửa chữa, khắc phục sự cố cho các loại van điều khiển (control valve), on-off valve.
Các hoạt động, công việc với đường ống (tube), fitting
Biên soạn, chuẩn bị bảng phân tích an toàn (JSA) và phương án thi công an toàn (SWMS)
Đọc hiểu, phân tích các bản vẽ: Loop diagram, cause & effect, logic diagram, wiring diagram, datasheet, hook-up drawing, P&ID, SLD ...
Làm việc với hệ thống điều khiển và các thiết bị phụ trợ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử, Điện - Điện tử -Tự động hóa...
Trình độ tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo.
Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng.

Tại Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng (bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, thưởng).
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định.
Được bố trí nhà ở chung tập thể tại khu kinh tế Nghi Sơn.
Làm việc trong môi trường quốc tế, thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)

Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 47+48, dự án The Premier tại lô E2/21, KĐT mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 10000

