Tuyển Điện/Tự động hoá công ty cổ phần Techino làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu

công ty cổ phần Techino
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
công ty cổ phần Techino

Điện/Tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/Tự động hoá Tại công ty cổ phần Techino

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 20

- Lê Nin

- Hưng Dũng

- Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Điện/Tự động hoá Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các dự án tích hợp hệ thống, bao gồm: hệ thống điều khiển, giám sát, tích hợp thiết bị và hệ thống mạng.
Tham gia thiết kế, cấu hình và cài đặt hệ thống, đảm bảo sự kết nối mượt mà giữa các hệ thống phụ.
Đánh giá, kiểm tra tính khả thi và đề xuất giải pháp tích hợp để cải thiện hiệu suất và tính ổn định của hệ thống.
Xây dựng và cập nhật tài liệu kỹ thuật, quy trình và hướng dẫn sử dụng hệ thống.
Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và các bộ phận liên quan.
Nghiên cứu các công nghệ mới để cải tiến và tối ưu hóa hệ thống tích hợp.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm trên 02 năm trong lĩnh vực tích hợp hệ thống
Kỹ năng tốt về lập trình, cấu hình hệ thống, quản trị mạng và bảo mật hệ thống.
Khả năng cấu hình, cài đặt và kiểm tra hệ thống, đảm bảo tính tương thích và an toàn cho toàn bộ hệ thống.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) để lập báo cáo và tài liệu kỹ thuật.
Thành thạo các phần mềm kỹ thuật như AutoCAD, các công cụ mô phỏng và kiểm tra hệ thống như Wireshark, LabVIEW, hoặc các công cụ phân tích mạng khác.

Tại công ty cổ phần Techino Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12-20tr (Bao gồm Lương cứng + Phụ cấp)
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đóng ngay sau thử việc
Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc
Chế độ thưởng hiệu quả công việc
Chính sách phúc lợi khác: Chế độ phụ cấp, tăng ca, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Techino

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần Techino

công ty cổ phần Techino

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 Lê Nin, P Hưng Dũng, TP Vinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

