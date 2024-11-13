Tuyển Điện/Tự động hoá Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số A66, khu đấu giá QSDĐ 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm

-Chỉnh sửa hoàn thiệt toàn bộ mã hàng Thiết bị, vật tư trên hệ thống bảo đảm không trùng lặp, thống nhất theo quy tắc xác định.

- Tạo toàn bộ mã hàng mới phát sinh; hỗ trợ các nhà máy trong hệ thống EUP hoàn thiện Mã hàng hóa theo quy định.

- Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Thiết bị, vật tư của các Công ty thành viên; định kỳ 1 quý cập nhật hồ sơ, tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định.

- Tham gia mua Thiết bị, vật tư khi được phân công.

- Tốt nghiệp ĐH Nghành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, chuyên ngành liên quan....

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Yêu cầu : Nam ( ưu tiên từ 35 tuổi trở lên)

- Chấp hành tốt nội quy, quy định và các Quy trình làm việc của Công ty.

- Giải quyết tốt mối quan hệ trong giao tiếp, làm việc với các Ban chức năng và các Công ty thành viên.

- Có trách nhiệm tham gia các phong trào hoạt động của Công ty.

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu/tháng.

• Thưởng cuối năm lương tháng thứ 13+

• Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp

• Được cấp công cụ dụng cụ làm việc

• Ăn trưa tại căng tin công ty

• Có quầy cafe pha chế đồ uống cho nhân viên

• Có phòng tập Gym, Yoga miễn phí

• Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, ngày nghỉ lễ có thưởng, các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin