Tuyển Điện/Tự động hoá Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Điện/Tự động hoá Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Điện/Tự động hoá

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/Tự động hoá Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số A66, khu đấu giá QSDĐ 3ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện/Tự động hoá Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Chỉnh sửa hoàn thiệt toàn bộ mã hàng Thiết bị, vật tư trên hệ thống bảo đảm không trùng lặp, thống nhất theo quy tắc xác định.
- Tạo toàn bộ mã hàng mới phát sinh; hỗ trợ các nhà máy trong hệ thống EUP hoàn thiện Mã hàng hóa theo quy định.
- Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Thiết bị, vật tư của các Công ty thành viên; định kỳ 1 quý cập nhật hồ sơ, tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định.
- Tham gia mua Thiết bị, vật tư khi được phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH Nghành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, chuyên ngành liên quan....
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Yêu cầu : Nam ( ưu tiên từ 35 tuổi trở lên)
- Chấp hành tốt nội quy, quy định và các Quy trình làm việc của Công ty.
- Giải quyết tốt mối quan hệ trong giao tiếp, làm việc với các Ban chức năng và các Công ty thành viên.
- Có trách nhiệm tham gia các phong trào hoạt động của Công ty.

Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu/tháng.
• Thưởng cuối năm lương tháng thứ 13+
• Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp
• Được cấp công cụ dụng cụ làm việc
• Ăn trưa tại căng tin công ty
• Có quầy cafe pha chế đồ uống cho nhân viên
• Có phòng tập Gym, Yoga miễn phí
• Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, ngày nghỉ lễ có thưởng, các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: A66, Khu A, khu đấu giá đất khu 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247376
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất
Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)
Tuyển Kỹ Sư Bảo Trì thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Tuyển Quản Lý thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel
Tuyển Triển Khai Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Techino
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An
công ty cổ phần Techino
Hạn nộp: 30/11/2024
Nghệ An Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG
Hạn nộp: 30/11/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất
Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty CP Cơ Điện Hợp Nhất
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)
Tuyển Kỹ Sư Bảo Trì thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Trung tâm Phân tích và Môi trường (CAE)
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN XANH
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Tuyển Quản Lý thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel
Tuyển Triển Khai Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Techino
Tuyển Kỹ Sư thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Nghệ An
công ty cổ phần Techino
Hạn nộp: 30/11/2024
Nghệ An Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG
Hạn nộp: 30/11/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất