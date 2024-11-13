Tuyển Điện/Tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Khu P, Tòa nhà Hateco Apollo, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện/Tự động hoá Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Đi khảo sát và lên bản vẽ giải pháp, ý tưởng cho các máy tự động theo yêu cầu của khách hàng

- Thiết kế 3D giải pháp, tìm kiếm, lựa chọn các vật tư tiêu chuẩn phù hợp

- Xuất bản vẽ chế tạo (2D)

- Lắp ráp máy hoặc giám sát, hướng dẫn lắp ráp máy (nếu hợp tác với các đối tác làm máy)

- Vận hành, kiểm tra chất lượng, tính năng, cơ cấu máy đúng với yêu cầu thiết kế

- Sửa chữa, cải tiến máy

- Follow lắp đặt máy tại nhà máy khách hàng

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế máy tự động hóa (cơ khí) trong các nhà máy điện tử, công ty làm máy, đặc biệt các máy yêu cầu độ chính xác cao (kết hợp robot, thiết bị đo kiểm, lắp ráp...);

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập từ 9.000.000đ - 15.000.000đ++/tháng. Performance review 2 lần/năm và đột xuất;

- Thưởng sinh nhật, lễ, tết, quý, tháng lương 13,...;

- Công tác: Công tác phí, Phụ cấp ăn, xe Công ty đưa đón,..;

- Chế độ phép linh hoạt 1 ngày/tháng áp dụng từ khi thử việc.

Chế độ sức khỏe cho nhân viên:

- Chế độ BHXH theo cấp bậc và thâm niên công tác;

- Tài trợ 100% thẻ BHSK Bảo Việt cho NLĐ và con đầu tiên, 70% cho con thứ 2,... khám tại tất cả các BV Công và Quốc tế;

- Khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm tại Bệnh viện dịch vụ 5 sao.

Tiện ích văn phòng:

- Không gian làm việc đầy đủ tiện nghi (văn phòng làm việc xanh, tủ lạnh, lò vi sóng..; siêu thị, nhà hàng, bể bơi, gym, bi-a, hair salon, trường mầm non ngay bên cạnh)

- Cơm văn phòng tự chọn.

Đào tạo:

- Đào tạo nội bộ, đào tạo ngoài kiến thức chuyên môn, kỹ năng... phục vụ công việc.

Các hoạt động sôi nổi:

- Du xuân, du lịch hè, family day 3 lần/năm;

- Cấp quỹ Entertainment 100k/người/tháng theo team/phòng ban;

- Tổ chức sinh nhật cho CBNV định kỳ 01 lần/tháng;

- Câu lạc bộ, giải bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi-a, esport,...

Thời gian làm việc: Từ T2 - hết thứ 6, thứ 7 làm việc/ nghỉ cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM

