Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhân viên bếp chính: Nấu suất ăn cho học sinh.
- Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh
- Địa điểm làm việc: Làm việc ở 1 trong những cơ sở sau đây của địa bàn Hà Nội:
Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm bếp tại các nhà hàng, khách sạn, trường học....
- Bếp chính yêu cầu có tối thiểu chứng chỉ nghề hoặc bằng cấp liên quan đến nghề nấu ăn
- Tuổi từ: 20 - 45 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Bếp chính: 10- 15 triệu thực nhận/tháng
- Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm
- Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ , NGHỈ GIỮA KỲ, NGHỈ HẾT HỌC KỲ...đặc biệt của Công ty bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định.
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật
- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định, chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng dành cho CBNV thuộc tập đoàn Vingroup
- Ăn ca tại canteen
- Du lịch hàng năm.
- Chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên của Tập đoàn
- Chế độ ưu đãi cho con học ở Vinschool từ mầm non đến THPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

