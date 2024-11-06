Tuyển Đầu bếp CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhân viên bếp chính: Nấu suất ăn cho học sinh.

- Đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh

- Địa điểm làm việc: Làm việc ở 1 trong những cơ sở sau đây của địa bàn Hà Nội:

Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm bếp tại các nhà hàng, khách sạn, trường học....

- Bếp chính yêu cầu có tối thiểu chứng chỉ nghề hoặc bằng cấp liên quan đến nghề nấu ăn

- Tuổi từ: 20 - 45 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Bếp chính: 10- 15 triệu thực nhận/tháng

- Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm

- Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ , NGHỈ GIỮA KỲ, NGHỈ HẾT HỌC KỲ...đặc biệt của Công ty bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định.

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật

- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định, chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng dành cho CBNV thuộc tập đoàn Vingroup

- Ăn ca tại canteen

- Du lịch hàng năm.

- Chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên của Tập đoàn

- Chế độ ưu đãi cho con học ở Vinschool từ mầm non đến THPT

