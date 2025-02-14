Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,597 - 2,395 USD

CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM

Mức lương
1,597 - 2,395 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10, ngõ 15 Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 1,597 - 2,395 USD

- Tham vấn cho Chủ tịch và Hội đồng thành viên về quy trình, thủ tục, các nghiệp vụ trong lĩnh vực Logistic nội địa/vận chuyển hàng hoá
- Nghiên cứu thị trường tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì phát triển khách hàng hiện có
- Xây dựng phương án, dự án kinh doanh dịch vụ vận tải nội địa dài hạn/trung hạn/ngắn hạn và báo cáo/đề xuất với Hội đồng thành viên để triển khai các phương án/dự án đã đề ra;
- Quản lý vận hành hoạt động vận tải hàng hoá (bao gồm phương tiện, tuyến đường, nhân lực)
- Xây dựng các quy trình, chính sách liên quan tới Phòng Vận tải hàng hoá
- Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh gửi Hội đồng thành viên
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Hội đồng thành viên

Với Mức Lương 1,597 - 2,395 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Logistic hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Có trên 05 năm kinh nghiệm quản lý tại các công ty quy mô trên 50 đầu xe tải và Container trong các công ty lĩnh vực Logistic/Vận tải
- Có thế mạnh về phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường;

Tại CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

