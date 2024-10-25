Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 lô TT01 khu liền kề chung cư HD Mon City, Phố Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn bán hàng trên nền tảng Harasocial (Facebook/ Zalo/ Shopee)

- Gọi điện xác thực đơn hàng

- Tiếp khách và bán hàng tại showroom

- Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ các chiến dịch Pre-order

- Tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ giải đáp thắc mắc

- Xử lý, điều chỉnh trạng thái đơn hàng

- Phản hồi email khách hàng

Lịch làm việc:

Hà Nội: 3 ca theo khung giờ 9-13H, 13-17H và 17-21H

Hà Nội:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HN: 4 bạn

- Ưu tiên: Thái độ, Tư duy, Kỹ năng

- Yêu thích công việc tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng

- Giọng nói chuẩn, dễ nghe, không nặng âm sắc vùng miền

- Có ý thức không ngừng cải thiện bản thân

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

- Có đam mê với các món đồ công nghệ

- Có kinh nghiệm trong ngành Sale, Chăm sóc khách hàng là 1 lợi thế

HCM: Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Quận 3, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình

HCM:

HN: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông

HN:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng và phụ cấp:

1. Theo doanh thu bán được trong tháng

2. Theo chiến dịch Pre-order (tùy chiến dịch)

3. Nếu làm ca chiều tối T7 và Chủ nhật sẽ được phụ cấp 35.000 tiền cơm

- Có thể được đi học một số khoá học miễn phí do công ty giới thiệu hoặc có phí do công ty tài trợ nếu do yêu cầu công việc, tuỳ thuộc vào performance của nhân sự

- Được sử dụng thiết bị/công cụ tại công ty tự do miễn là bảo quản tốt

- Có thể deal với quản lý về giờ giấc làm việc linh hoạt nếu đảm bảo được công việc được giao

- Được hướng dẫn kiến thức và kỹ năng trực tiếp từ Manager hoặc chính Founder/CEO

- Môi trường làm việc trẻ, năng động

- Được giới thiệu đơn vị làm việc uy tín trong network ecom của Newideas nếu xuất sắc

- Hỗ trợ mộc công ty cho các bạn muốn thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ NEWIDEAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin