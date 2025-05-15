Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Tầng 1, 91 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, trực tiếp giới thiệu, tư vấn đến khách hàng sản phẩm vay tín chấp, thẻ tín dụng Shinhan finance

- Chăm sóc, phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh

- Tham gia các hoạt động thị trường nhằm phát triển mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Trình độ: Trung cấp trở lên ( THPT phải có kinh nghiêm )

- Độ tuổi: 22 tuổi trở lên

- Hình thức fulltime, ko nhận parttime

- Siêng năng, năng động, trung thực.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8-15 Triệu ( LCB + HH)

- Được ký HĐLD, chế độ BHYT, BHXH...theo quy định

- Thưởng thi đua hàng tháng và các ngày lễ, tết theo luật lao động

- Được đào tạo về nghiệp vụ tài chính chuyên nghiệp khi đi làm

- Cơ hội thăng tiến cao

- Cơ hội tham gia các khoá học về kỹ năng nâng cao, kỹ năng mềm

- Công việc với mức lương cao, ổn định, lâu dài.

Thời gian và hình thức làm việc

- Làm việc tại văn phòng

- Giờ hành chính: 8h30-18h (chiều thứ 7 & cn off).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin