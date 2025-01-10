Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Trung tâm Thị xã Quảng Yên, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn và giới thiệu các khóa học, chương trình đào tạo của trung tâm
Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về nội dung, lịch học, học phí các khóa học
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu khóa học của trung tâm
Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ, data khách hàng để làm việc
Làm việc tại Trung tâm Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, hoạt bát.
Có khả năng giao tiếp trôi chảy.
Yêu thích ngành giáo dục.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7 - 10tr/tháng + thưởng doanh thu.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác theo chế độ của Luật.
Môi trường giáo dục nhân văn, chính trực, chú trọng đào tào và phát triển con người, chuyên môn;
Các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho CBNV và gia đình, du lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động tập thể gắn kết.
Team building, YEP,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
