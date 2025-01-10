Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Trung tâm Thị xã Quảng Yên, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các khóa học, chương trình đào tạo của trung tâm

Giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về nội dung, lịch học, học phí các khóa học

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu khóa học của trung tâm

Được cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ, data khách hàng để làm việc

Làm việc tại Trung tâm Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, hoạt bát.

Có khả năng giao tiếp trôi chảy.

Yêu thích ngành giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 - 10tr/tháng + thưởng doanh thu.

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác theo chế độ của Luật.

Môi trường giáo dục nhân văn, chính trực, chú trọng đào tào và phát triển con người, chuyên môn;

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho CBNV và gia đình, du lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động tập thể gắn kết.

Team building, YEP,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

