Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CỎ MỀM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CỎ MỀM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chăm sóc khách hàng

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Khai thác và thu thập thông tin khách hàng, Chăm sóc khách hàng cũ thường xuyên
• Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng theo phân công của Quản lý trực tiếp
• Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, tư vấn và tiếp nhận ý kiến cũng như các yêu cầu từ khách hàng cũ
• Phối hợp với các nhân viên phòng marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược của công ty
• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
• Kiến thức: thành thạo chuyên môn về sản phẩm, thành thạo kịch bản bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
• Kỹ năng: có khả năng lắng nghe, khai thác thông tin và chia sẻ với Khách hàng, tạo dựng lòng tin và củng cố quan hệ với Khách hàng.
• Kỹ năng bán hàng, sắp xếp công việc và báo cáo tiến độ.
• Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm,giải quyết vấn đề nhanh
• Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm
Kinh nghiệm
• Tối thiểu 1 năm làm việc ở vị trí tương đương
• Ưu tiên các ứng viên học ngành Dược; đã có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc da...
Phẩm chất, tính cách, thái độ và ứng xử
● Trung thực, tận tụy gắn bó với công việc
● Cẩn trọng, linh hoạt và khéo léo trong lời nói
● Hoà nhập và đoàn kết với đồng nghiệp
● Tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao, tích cực chủ động trong công việc
● Khả năng làm việc độc lập, chịu cường độ áp lực cao
● Tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp
● Chân thành, văn minh, cống hiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CỎ MỀM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương CB : 5.500.000đ + Thưởng doanh số + Thưởng cuối năm ( Thu nhập 8tr - 12tr/ tháng )
• Thời gian thử việc: 02 tháng -1 tháng Hưởng 100% lương chính thức - Không có thưởng.
• Vui lòng mang Máy tính xách tay đi làm trong thời gian thử việc.
• Phụ cấp ăn trưa: Theo qui định công ty
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN
• Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh
• Được đào tạo kỹ năng mềm nâng cao tinh thần làm việc, phát triển khả năng của bản thân
• Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Tham gia các hoạt động tập thể: họp giao ban, Sinh nhật tháng, teambuilding, du lịch hàng năm...
• Teamwork với các Phòng ban bộ phận một cách chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CỎ MỀM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CỎ MỀM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 ngõ 9 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

