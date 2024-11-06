Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CỎ MỀM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 ngõ 9 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Khai thác và thu thập thông tin khách hàng, Chăm sóc khách hàng cũ thường xuyên

• Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng theo phân công của Quản lý trực tiếp

• Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, tư vấn và tiếp nhận ý kiến cũng như các yêu cầu từ khách hàng cũ

• Phối hợp với các nhân viên phòng marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược của công ty

• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

• Kiến thức: thành thạo chuyên môn về sản phẩm, thành thạo kịch bản bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

• Kỹ năng: có khả năng lắng nghe, khai thác thông tin và chia sẻ với Khách hàng, tạo dựng lòng tin và củng cố quan hệ với Khách hàng.

• Kỹ năng bán hàng, sắp xếp công việc và báo cáo tiến độ.

• Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm,giải quyết vấn đề nhanh

• Chủ động trong công việc, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm

Kinh nghiệm

• Tối thiểu 1 năm làm việc ở vị trí tương đương

• Ưu tiên các ứng viên học ngành Dược; đã có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc da...

Phẩm chất, tính cách, thái độ và ứng xử

● Trung thực, tận tụy gắn bó với công việc

● Cẩn trọng, linh hoạt và khéo léo trong lời nói

● Hoà nhập và đoàn kết với đồng nghiệp

● Tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao, tích cực chủ động trong công việc

● Khả năng làm việc độc lập, chịu cường độ áp lực cao

● Tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp

● Chân thành, văn minh, cống hiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CỎ MỀM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương CB : 5.500.000đ + Thưởng doanh số + Thưởng cuối năm ( Thu nhập 8tr - 12tr/ tháng )

• Thời gian thử việc: 02 tháng -1 tháng Hưởng 100% lương chính thức - Không có thưởng.

• Vui lòng mang Máy tính xách tay đi làm trong thời gian thử việc.

• Phụ cấp ăn trưa: Theo qui định công ty

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN

• Chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh

• Được đào tạo kỹ năng mềm nâng cao tinh thần làm việc, phát triển khả năng của bản thân

• Cơ hội thăng tiến cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng

• Tham gia các hoạt động tập thể: họp giao ban, Sinh nhật tháng, teambuilding, du lịch hàng năm...

• Teamwork với các Phòng ban bộ phận một cách chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN CỎ MỀM

