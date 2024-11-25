Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ VISION NETWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng chơi Game online trên các Group, Fanpage và các công cụ chat.

- Liên tục cập nhật thông tin, tình huống, đề xuất và hoàn thiện kịch bản chăm sóc khách hàng

- Quản trị fanpage, làm content, sự kiện cho fanpage.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng sử dụng mạng internet, mạng xã hội, tin học văn phòng cơ bản và các công cụ hỗ trợ như Google...

- Ưu tiên ứng viên thích chơi game online, biết chơi các thể loại game RPG, MMO.

- Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm CSKH game online, nắm bắt nhanh các nhu cầu tư vấn của người chơi.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

- Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

- Văn phong mạch lạc, giọng nói lưu loát, dễ nghe.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ VISION NETWORK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính: Thỏa thuận từ 8-10 triệu.

- Thưởng kinh doanh theo tháng, quý, năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ VISION NETWORK VIỆT NAM

