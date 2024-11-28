Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty

Tư vấn sản phẩm, dịch vụ và các quy trình đặt vé cho khách hàng thông qua kênh fanpage, hotline của công ty

Tiếp nhận quản lý và xử lý hoặc đề xuất hướng xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo không ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng dịch vụ của công ty có sự phê duyệt BGĐ

Phối hợp nhân viên kinh doanh và ké toán để thu hồi công nợ

Quảng bá chương trình khuyến mại, ưu đãi của công ty tới khách hàng

Đề xuất các phương án cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty

Các công việc phát sinh khách the yêu cầu BGĐ nằm trong khả năng chuyên môn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chăm sóc khách hàng mảng vé máy bay, du lịch, tour,....

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Có các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc khách hàng

Có tính cam kết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Làm việc tốt, giữ thái độ hợp tác với các bộ phận (nội bộ và khách hàng) liên quan để đảm bảo hoàn thành công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SMILETRIP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng: 7tr/tháng + KPI + Phụ cấp ăn trưa: 30k/ngày + Gửi xe (Thu nhập: 10 - 12tr/tháng)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát huy được mọi năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến.

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật ( ngày Lễ, Tết, tham gia BHXH, BHYT,....)

Chế độ nghỉ mát, teambuilding và cơ hội được đi du lịch nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMILETRIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.