Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SMILETRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SMILETRIP
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH SMILETRIP

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH SMILETRIP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ và các quy trình đặt vé cho khách hàng thông qua kênh fanpage, hotline của công ty
Tiếp nhận quản lý và xử lý hoặc đề xuất hướng xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo không ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng dịch vụ của công ty có sự phê duyệt BGĐ
Phối hợp nhân viên kinh doanh và ké toán để thu hồi công nợ
Quảng bá chương trình khuyến mại, ưu đãi của công ty tới khách hàng
Đề xuất các phương án cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty
Các công việc phát sinh khách the yêu cầu BGĐ nằm trong khả năng chuyên môn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành tương tự
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chăm sóc khách hàng mảng vé máy bay, du lịch, tour,....
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
Có các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc khách hàng
Có tính cam kết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao
Làm việc tốt, giữ thái độ hợp tác với các bộ phận (nội bộ và khách hàng) liên quan để đảm bảo hoàn thành công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SMILETRIP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng: 7tr/tháng + KPI + Phụ cấp ăn trưa: 30k/ngày + Gửi xe (Thu nhập: 10 - 12tr/tháng)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát huy được mọi năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến.
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật ( ngày Lễ, Tết, tham gia BHXH, BHYT,....)
Chế độ nghỉ mát, teambuilding và cơ hội được đi du lịch nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMILETRIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SMILETRIP

CÔNG TY TNHH SMILETRIP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 36 Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

