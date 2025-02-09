Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V5

- A10 Terra An Hưng, 102 Nguyễn Thanh Bình, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty, thu cước tại nhà với các trường hợp người già neo đơn, khuyết tật và các bill tồn cuối tháng trên địa bàn được phân công
Xác minh thực trạng, địa chỉ khách hàng tại khu vực được giao
Thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hoá tới Khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng Bộ phận/ Đơn vị.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt, có khả năng làm việc độc lập.
Tính tình thật thà, cẩn thận, chịu khó, kiên nhẫn. Chịu được áp lực cao trong công việc.
Có mối quan hệ rộng, thông thạo địa bàn làm việc là lợi thế.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Có smartphone và có phương tiện đi lại (Xe máy).

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đào tạo:
Được đào tạo tập trung về kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản ... MIỄN PHÍ
Đào tạo Onjob tại đơn vị và tham gia các khóa đào tạo nâng cao trong quá trình làm việc.
2. Thu nhập, chế độ:
Thu nhập tối thiểu: 8.000.000đ - 14.000.000đ và cao hơn tùy theo năng lực. Cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau (Tháng, quý, năm...).
Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc.
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật. Được hưởng các chương trình phúc lợi theo QĐ Công Ty
Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước FPT Telecom, ưu đãi mua hàng FPT shop.
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày Lễ Tết, dịp đặc biệt của công ty; tôn vinh cá nhân xuất sắc và trao giải tại nước ngoài.
3. Môi trường, điều kiện làm việc:
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Văn hóa đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: Nghỉ mát, Teambuilding, Thi trạng, hội làng, Thể thao (Bóng đá, Bia-a, Tennis ...)
Được trang bị công cụ làm việc, các tools ứng dụng phục vụ cho công việc hiện đại, chuyên nghiệp.
Có nhiều cơ hội lên các vị trí cấp cao, manager tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, với hơn 30.000 nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

