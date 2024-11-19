Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà ICT Tower (SPS+), Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các thông tin liên quan đến sản phẩm
Theo dõi các yêu cầu của khách hàng và phản hồi
Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, nhâp thông tin lên hệ thống, chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan
Chăm sóc khách hàng cũ
Hoàn tất các bộ Hợp đồng dịch vụ và báo giá sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, tự tin
Kỹ năng giao tiếp tốt
Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng
Kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm
Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao động
Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng côngviệc
Xét tăng lương theo năng lực.
Tham gia vào các hoạt đông tâp thể, du lịch,teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
