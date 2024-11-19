Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà ICT Tower (SPS+), Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các thông tin liên quan đến sản phẩm

Theo dõi các yêu cầu của khách hàng và phản hồi

Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, nhâp thông tin lên hệ thống, chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan

Chăm sóc khách hàng cũ

Hoàn tất các bộ Hợp đồng dịch vụ và báo giá sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe, tự tin

Kỹ năng giao tiếp tốt

Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng

Kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao động

Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng côngviệc

Xét tăng lương theo năng lực.

Tham gia vào các hoạt đông tâp thể, du lịch,teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin