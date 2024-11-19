Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà ICT Tower (SPS+), Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các thông tin liên quan đến sản phẩm
Theo dõi các yêu cầu của khách hàng và phản hồi
Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, nhâp thông tin lên hệ thống, chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan
Chăm sóc khách hàng cũ
Hoàn tất các bộ Hợp đồng dịch vụ và báo giá sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe, tự tin
Kỹ năng giao tiếp tốt
Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng
Kinh nghiệm sẽ được đào tạo thêm

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao động
Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng côngviệc
Xét tăng lương theo năng lực.
Tham gia vào các hoạt đông tâp thể, du lịch,teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

