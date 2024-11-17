Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần DATX Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Hoàng Cầu - Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ;

- Thu nhận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận phù hợp để xử lý khiếu nại đó;

- Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm/dịch vụ của DATX

- Lập báo cáo trình cấp trên về khảo sát khách hàng, độ thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ. Đưa ra đề xuất cải thiện, nâng cao chất lượng công việc.

- Thực hiện các công việc khác của Leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh và các bằng cấp có liên quan

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng vị trí tương đương

- Hiểu biết về tài chính, thị trường chứng khoán là một điểm cộng

- Thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả và các kỹ năng giao tiếp cá nhân xuất sắc

- Kỹ năng giao tiếp, đam mê công việc và ham học hỏi

- Liêm chính, trung thực, thái độ làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ và trách nhiệm

Tại Công ty Cổ phần DATX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo và phát triển

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp ở các kỹ năng hàng đầu như technologies, problem solving

- Cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ hot nhất của thế giới như Data science, IT, Finance, Research và Blockchain

- Tăng khả năng quản trị thời gian, công việc, dự án, đặc biệt là các dự án nghiên cứu, công nghệ

Chế độ đãi ngộ:

- Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất công việc hằng năm, Thưởng dự án theo kỳ đánh giá 2 lần 1 năm

- 15 ngày nghỉ phép/năm

- Chế độ làm việc linh hoạt, 05-12 ngày làm việc remote/năm

- Sử dụng sản phẩm hỗ trợ đầu tư của DATX miễn phí với giá trị lên đến 50 triệu/năm

- Bảo hiểm sức khỏe PTI, Khám sức khỏe định kỳ, Chúc mừng sinh nhật, Thăm hỏi, Quà Lễ Tết....

- Chính sách ESOP

- Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động hiện hành

- Các hoạt động Teambuilding theo Quý gắn kết đội nhóm và các chế độ khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DATX Việt Nam

