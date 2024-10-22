Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Cầu Giấy

- Xây dựng content webstie chuẩn SEO nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận và thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.

- Xây dựng và quản lý nội dung trên các nền tảng như blog, fanpage Mạng xã hội,... của công ty.

- Xây dựng content, kịch bản và hỗ trợ dựng các video giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

- Phối hợp với designer và các thành viên trong team để sản xuất hình ảnh, infographic.

- Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing và cùng team triển khai các kế hoạch truyền thông hiệu quả.

+Bằng cấp tối thiểu: Đại học/ cao đẳng

+Yêu cầu công việc:

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo (Nghe, nói, đọc, viết, IELTS 6.0 trở lên).

- Ưu tiên biết sử dụng Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign,...

- Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel, Power Point, ...).

- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, chủ động, biết lắng nghe.

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến theo năng lực.

- Làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở.

- Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, YT, TN...)

- Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ Tết, Sinh nhật, Hiếu, Hỷ ... theo quy định công ty.

- Tham gia du lịch và các hoạt động team building do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING

