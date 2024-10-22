Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING
- Hà Nội: Tòa Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Xây dựng content webstie chuẩn SEO nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận và thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.
- Xây dựng và quản lý nội dung trên các nền tảng như blog, fanpage Mạng xã hội,... của công ty.
- Xây dựng content, kịch bản và hỗ trợ dựng các video giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.
- Phối hợp với designer và các thành viên trong team để sản xuất hình ảnh, infographic.
- Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing và cùng team triển khai các kế hoạch truyền thông hiệu quả.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+Bằng cấp tối thiểu:
+Yêu cầu công việc:
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo (Nghe, nói, đọc, viết, IELTS 6.0 trở lên).
- Ưu tiên biết sử dụng Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign,...
- Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel, Power Point, ...).
- Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, chủ động, biết lắng nghe.
Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở.
- Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, YT, TN...)
- Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ Tết, Sinh nhật, Hiếu, Hỷ ... theo quy định công ty.
- Tham gia du lịch và các hoạt động team building do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
