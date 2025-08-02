Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78/22 Vườn Lài (Nối Dài), Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập kế hoạch phát triển và quản lý các kênh social (Facebook, Website, Tiktok,… ) của công ty.

- Quản lý và tối ưu nội dung SEO các sản phẩm về động cơ điện, motor, giảm tốc,…

- Quay video, edit video ngắn giới thiệu sản phẩm, lên ý tưởng, viết content và nắm bắt xu hướng giúp gia tăng lượt xem và thu hút khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để hỗ trợ nội dung phục vụ cho công việc Marketing.

- Các côngviệc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm 1 năm bên lĩnh vực Marketing.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Marketing hoặc ngành liên quan.

- Hòa đồng, giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.

- Có thế mạnh về quay chụp /edit video ngắn review sản phẩm.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như Photoshop, Illustrator (AI), Capcut.

Tại CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 08-10 triệu/tháng ( Trao đổi khi phỏng vấn) .

- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại (nếu có).

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ Tết, tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong công ty nhỏ nhưng tăng trưởng ổn định.

- Môi trường làm việc thân thiện, được trao quyền và ghi nhận đóng góp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT

