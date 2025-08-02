Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT
- Hồ Chí Minh: 78/22 Vườn Lài (Nối Dài), Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lập kế hoạch phát triển và quản lý các kênh social (Facebook, Website, Tiktok,… ) của công ty.
- Quản lý và tối ưu nội dung SEO các sản phẩm về động cơ điện, motor, giảm tốc,…
- Quay video, edit video ngắn giới thiệu sản phẩm, lên ý tưởng, viết content và nắm bắt xu hướng giúp gia tăng lượt xem và thu hút khách hàng.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để hỗ trợ nội dung phục vụ cho công việc Marketing.
- Các côngviệc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Marketing hoặc ngành liên quan.
- Hòa đồng, giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc.
- Có thế mạnh về quay chụp /edit video ngắn review sản phẩm.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm như Photoshop, Illustrator (AI), Capcut.
Tại CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại (nếu có).
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ Tết, tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong công ty nhỏ nhưng tăng trưởng ổn định.
- Môi trường làm việc thân thiện, được trao quyền và ghi nhận đóng góp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM - KTDV TÂM THỊNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
