Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIANG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 10, KĐT Đại Kim (Cạnh Trường Đại học Thăng Long), Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mục tiêu xây dựng, quản lý kênh truyền thông công ty: tiktok, youtube, fanpage, quảng bá thương hiệu.

Lên kế hoạch triển khai nội dung bài viết, lên ý tưởng, kịch bản video quảng bá thương hiệu.

Phân tích hiệu quả của nội dung, theo dõi chỉ số và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ: tuổi 22-28

Có kinh nghiệm >1 năm ở vị trí tương đương

Chăm chỉ, tư duy sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết với công việc

Ưu tiên có các sản phẩm viral trên các kênh truyền thông xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook,...

Tại CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIANG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 10.000.000 - 20.000.000 (hoặc deal theo năng lực + thưởng)

Hỗ trợ tiền ăn ca 30.000 vnđ/ngày.

Du lịch, team building thường niên: 1-2 lần/năm.

Đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, công đoàn, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIANG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin