Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
- Hồ Chí Minh: 268 Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng và lên ý tưởng edit video.
tổ chức quay và thu thập source cho các phân đoạn video.
Quản lý các kênh media bao gồm Youtube và Tiktok.
Lên kế hoạch sản xuất video phát triển kênh Video theo tuần.
Lên ý tưởng, kịch bản, diễn xuất cho các video ngắn giới thiệu sản phẩm cũng như clip tình huống, thủ thuật;
Phối hợp cùng team để sản xuất Video.
Theo dõi và phân tích hiệu suất của video trên các kênh và đưa ra các gợi ý cải thiện.
Nghiên cứu trends, bắt trends để tạo ra các video viral.
Nắm rõ kích thước chuẩn các vị trí mảng social (Website / facebook / tiktok) - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp là một lợi thế
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm viết kịch bản thẩm mỹ,
Tư duy sáng tạo, logic, có óc thẩm mỹ, am hiểu thị trường và thị hiếu khách hàng ưu tiên mảng thẩm mỹ, trẻ hóa, làm đẹp.
Chủ động trong công việc, ham học hỏi, nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến.
Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
Có hiểu biết và yêu thích lĩnh vực làm đẹp.
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi tốt, du lịch hàng năm.
lương tháng 13.
nghỉ lễ, bhxh theo chính sách công ty và quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KHANG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
