Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Triển khai bóc khối lượng theo form định sẵn hệ Lạnh, Điều hòa không khí. Đảm bảo tiến độ với công tác bóc tách khối lượng Lấy giá vật tư, nhân công từ nhà thầu phụ và nhà cung cấp Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận/ phòng ban

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngành nhiệt lạnh Có khả năng giao tiếp với khách hàng và biết sử dụng tiếng Anh cơ bản Sử dụng phần mềm kỹ thuật: Autocad. Biết sử dụng Revit là một lợi thế Có kinh nghiệm thực tế ở công trình là một lợi thế

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng để phát triển nghề nghiệp bản thân Được hưởng các chính sách chăm sóc của công ty Thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả kinh doanh của toàn công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

