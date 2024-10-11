Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Điện/ điện tử/ điện lạnh

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2

Triển khai bóc khối lượng theo form định sẵn hệ Lạnh, Điều hòa không khí.
Đảm bảo tiến độ với công tác bóc tách khối lượng
Lấy giá vật tư, nhân công từ nhà thầu phụ và nhà cung cấp
Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận/ phòng ban

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngành nhiệt lạnh
Có khả năng giao tiếp với khách hàng và biết sử dụng tiếng Anh cơ bản
Sử dụng phần mềm kỹ thuật: Autocad. Biết sử dụng Revit là một lợi thế
Có kinh nghiệm thực tế ở công trình là một lợi thế

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở
Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng để phát triển nghề nghiệp bản thân
Được hưởng các chính sách chăm sóc của công ty
Thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả kinh doanh của toàn công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

