Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN
- Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Triển khai bóc khối lượng theo form định sẵn hệ Lạnh, Điều hòa không khí.
Đảm bảo tiến độ với công tác bóc tách khối lượng
Lấy giá vật tư, nhân công từ nhà thầu phụ và nhà cung cấp
Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận/ phòng ban
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngành nhiệt lạnh
Có khả năng giao tiếp với khách hàng và biết sử dụng tiếng Anh cơ bản
Sử dụng phần mềm kỹ thuật: Autocad. Biết sử dụng Revit là một lợi thế
Có kinh nghiệm thực tế ở công trình là một lợi thế
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở
Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng để phát triển nghề nghiệp bản thân
Được hưởng các chính sách chăm sóc của công ty
Thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả kinh doanh của toàn công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
